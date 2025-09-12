Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor

Peskov Reuters

"MÜZAKERE GRUPLARI ARASINDA TEMAS DURAKLADI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ve Ukrayna'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebiliriz. İletişim kanallarımız hala mevcut." ifadelerini kullandı.

"PEMBE GÖZLÜKLER TAKIP HIZLI SONUÇLAR BEKLEYEMEZSİNİZ"

Peskov ayrıca, "Pembe gözlükler takıp, müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuçlar vermesini bekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Trump, EPA

TRUMP: SABRIM TÜKENİYOR

Kremlin'den gelen duyurunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının tükendiğini söyledi.

FOX News'a konuşan Trump, "Putin'e karşı sabrım hızla tükeniyor." dedi.

ABD Başkanı, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin üçlü görüşme için karar alamaması hakkında konuştu ve "İnanılmaz. Putin görüşmek istediğinde Zelenskiy istemedi. Zelenskiy istediğinde Putin istemedi. Şimdi Zelenskiy istiyor ancak Putin kısmı soru işareti." İfadelerini kullandı.