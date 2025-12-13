Katillere tepki: Soykırımla birlik duygusunu katlettiler

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri gönderecek. Nemo, "Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

