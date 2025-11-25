KATİL İsrail, 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Tam 500 kez ateşkesi ihlal eden İsrail, ateşkes boyunca 342 kişiyi şehit etti. Katiller, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesine İHA'larla saldırı düzenledi. 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrailli keskin nişancılar, Tuffah Mahallesi'nde de sivilleri hedef aldı. 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

