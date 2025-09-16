Katar arabuluculuğu durdurdu! İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından Netanyahu'ya net mesaj

Katar , İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk faaliyetlerini durduruyor.

İsrail'in Katar'a saldırısı, DHA

KATAR ARABULUCULUĞU BIRAKTI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısının ardından, ülkenin güvenliği sağlanana kadar Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

NETANYAHU'YA MESAJ

El Ensari düzenlediği basın toplantısında "Netanyahu'ya mesajımız, uluslararası hukukun ihlalinin devam etmeyeceği yönündedir." dedi.

Katar yönetimi açıklamasında "Egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlama konusundaki görüşmeleri tamamlayana kadar bu aşamada arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmayacağız" ifadesini kullandı.