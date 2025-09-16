PODCAST CANLI YAYIN

Katar arabuluculuğu durdurdu! İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından Netanyahu'ya net mesaj

İsrail'in Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının ardından Katar, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Doha’da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısının ardından, ülkenin güvenliği sağlanana kadar Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Katar arabuluculuğu durdurdu! İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından Netanyahu'ya net mesaj

Katar, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk faaliyetlerini durduruyor.

İsrail'in Katar'a saldırısı, DHAİsrail'in Katar'a saldırısı, DHA

KATAR ARABULUCULUĞU BIRAKTI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısının ardından, ülkenin güvenliği sağlanana kadar Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

NETANYAHU'YA MESAJ

El Ensari düzenlediği basın toplantısında "Netanyahu'ya mesajımız, uluslararası hukukun ihlalinin devam etmeyeceği yönündedir." dedi.

Katar yönetimi açıklamasında "Egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlama konusundaki görüşmeleri tamamlayana kadar bu aşamada arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmayacağız" ifadesini kullandı.

DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsraile 25 maddelik sert tepkiDOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsraile 25 maddelik sert tepki

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!