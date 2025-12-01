PODCAST CANLI YAYIN

Karadeniz'deki tanker saldırılarına Moskova'dan tepki: "Türkiye'nin egemenliğine açık bir ihlal!"

Karadeniz’de Rusya’nın “Gölge Filosu”na ait iki tankerin Ukrayna tarafından vurulmasının ardından bölgede tansiyon yüksek. Ukrayna'nın "Biz vurduk" açıklaması sonrasında Moskova'dan da bir yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırının Türk karasularında gerçekleştiğini belirterek bunun Türkiye’nin egemenliğine açık bir ihlal olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gün Karadeniz'de Rusya'nın "Gölge Filosu"na ait iki petrol tankeri KAIROS ve VIRAT'ın bir deniz İHA saldırısı ile vurulmasının yankıları sürüyor.

Gemilerdeki patlamalardan saatler sonra Ukrayna tarafından "Gemileri biz vurduk" açıklaması yapılırken saldırının Ukrayna Donanması ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nin 13. Askeri Karşı İstihbarat Müdürlüğü'nün ortak operasyonu olduğu kaydedilmişti.

Saldırı sonrasında her iki tanker de kritik hasar alarak hizmet dışı kalmıştı. Ukrayna Donanması ise operasyonu "başarılı bir vuruş" olarak duyurulmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan 29 Kasım'da yapılan açıklamada saldırıların endişeyle karşılandığı belirtilmiş ve Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, "Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerine yer vermişti.

PESKOV: TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNE BİR İHLAL

Söz konusu gelişmelerin ardından Moskova'dan da bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, tankerlere yönelik saldırıyı çirkin bir olay olarak nitelendirerek, bunun Türkiye'nin egemenliğine bir ihlal teşkil ettiğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Peskov şunları söyledi:

Bu, özellikle Türk karasularında, ticari gemilere ve tankerlere yönelik bir saldırıdır. Bu olay, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik bir taciz olması nedeniyle vahimdir

Saldırıları 'söz konusu gemilerin sahiplerinin güvenliğine ve mallarına yönelik bir saldırı' olarak da niteleyen Peskov, bu nedenle Kiev rejiminin gerçek yüzünün bir kez daha açıkça görüldüğünün altını çizdi.

PUTİN, ABD ÖZEL TEMSİLCİSİ WITKOFF'U KABUL EDECEK

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u yarın günün ikinci yarısında kabul edeceğini duyurdu.

Peskov, Putin'in Witkoff'la görüşmeye hazırlık kapsamında bugün birkaç basına kapalı toplantı yapacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın ABD planına ilişkin tutumunun sorulması üzerineyse "Sürecin başarısı uğruna, ki biz başarılı olmasını istiyoruz, bunları elimizde megafonla konuşma ve medya üzerinden tartışma yapma niyetinde değiliz" diye konuştu.

