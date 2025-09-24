İtalya'dan beklenmedik hamle! Sumud Filosu'na yardım için donanma gönderiyor

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentoda, İtalya'nın Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan vatandaşların haklarının korunması için diplomatik ve konsolosluk desteği vereceğini açıkladı.







İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto:

"Filoda bulunan İtalyan vatandaşlarına yardım sağlamak için bu gece, Deniz Kuvvetleri'nin Mare Sicuro operasyonu kapsamında Girit'in kuzeyinde seyir halinde bulunan Fasan çok amaçlı fırkateyninin derhal müdahalesine onay verdim. Fırkateyn, olası kurtarma faaliyetleri için bölgeye doğru hareket ediyor."

Böylece İtalyan hükümeti, hem diplomatik hem de askeri kanaldan devreye girerek gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.



SUMUD'A SALDIRI

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor. Filoya yönelik gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi.

FİLODAN AÇIKLAMA

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız." denildi.