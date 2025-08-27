İsveç’te 737 yolcu taşıyan uçak felaketin eşiğinden döndü! Yine Boeing: Lastiği patladı acil iniş yaptı

İsveç 'te 181 yolcu taşıyan Boeing 737 Norwegian uçağı, kalkış sırasında lastiğinin patlaması sonucu acil iniş yaptı.

Boeing 737, Ekran Görüntüsü

LASTİK PATLADI BOEING ACİL İNİŞ YAPTI

Paris'e gitmek üzere Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan uçak, arızanın ardından kısa süre sonra tekrar piste döndü.

D82046 sefer sayılı uçakta bulunan yolcular, lastiklerin patlaması sonucu büyük bir patlama sesi duydu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis hızla ulaştı.

PİSTTE PARÇALAR BULUNDU

Uçak patlamanın ardından acil inişe hazırlanmak için şehir etrafında tur atarken pistte enkaz parçaları bulundu.