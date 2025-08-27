PODCAST CANLI YAYIN

İsveç’te 737 yolcu taşıyan uçak felaketin eşiğinden döndü! Yine Boeing: Lastiği patladı acil iniş yaptı

İsveç’te Stockholm’den Paris’e gitmek üzere havalanan Norwegian’a ait Boeing 737, kalkış sırasında lastiğinin patlaması sonucu acil iniş yaptı. 181 yolcunun bulunduğu uçakta büyük bir patlama sesi duyuldu, pistte enkaz parçaları bulundu.

İsveç'te 181 yolcu taşıyan Boeing 737 Norwegian uçağı, kalkış sırasında lastiğinin patlaması sonucu acil iniş yaptı.

Boeing 737, Ekran GörüntüsüBoeing 737, Ekran Görüntüsü

LASTİK PATLADI BOEING ACİL İNİŞ YAPTI

Paris'e gitmek üzere Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan uçak, arızanın ardından kısa süre sonra tekrar piste döndü.

D82046 sefer sayılı uçakta bulunan yolcular, lastiklerin patlaması sonucu büyük bir patlama sesi duydu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis hızla ulaştı.

PİSTTE PARÇALAR BULUNDU

Uçak patlamanın ardından acil inişe hazırlanmak için şehir etrafında tur atarken pistte enkaz parçaları bulundu.

Yine Boeing yine bir facia! Uçağın motoru havada alev aldı: Yolculardan veda mesajıYine Boeing yine bir facia! Uçağın motoru havada alev aldı: Yolculardan veda mesajı

