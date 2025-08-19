PODCAST CANLI YAYIN

Yine Boeing yine bir facia! Uçağın motoru havada alev aldı: Yolculardan veda mesajı

Korfu’dan Düsseldorf’a gitmek üzere havalanan Boeing 757 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motorlarından birinde yangın çıkması üzerine büyük panik yaşadı. Yolcuların çığlıklar içinde kaldığı anlarda kabin dumanla dolarken, uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcuların ise o anlarda yakınlarına veda mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Yunanistan'ın Korfu kentinden Almanya'nın Düsseldorf kentine 273 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan Boeing 757 tipi uçak, cumartesi günü uçuş sırasında yaklaşık 36 bin fit yükseklikte türbin hava akışında kesinti yaşadı.

UÇAK HAVADA ALEV ALDI

DE 3665 sefer sayılı uçaktaki korku içindeki yolcular, yerel saatle 20.00'den hemen sonra uçağın sağ kanadından alevler çıktığını fark etmeye başladılar.

40 DAKİKA SONRA ACİL İNİŞ

FlightRadar24'e göre, uçak, yerel saatle 20:15'te İtalya'nın güneyindeki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı. İniş, kalkıştan sadece 40 dakika sonra gerçekleşti.

Havayolu şirketinin sözcüsü The New York Post'a yaptığı açıklamada, arızanın yanma odasında meydana gelen kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi.

YOLCULAR VEDA MESAJI ATTI

Yolculardan biri Bild'e, "Birdenbire elektrik birkaç saniyeliğine kesildi ve artık tırmanamayacağımızı fark ettik" dedi. Bir diğer yolcu ise "İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. 'Artık bitti' diye düşündüğüm için veda mesajları atmıştım bile." ifadelerini kullandı.

Uçak şu anda teknik incelemeden geçiyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış videolarda, uçağın sağ motorunun aralıklarla alev aldığı görüldü. İtalya'da yoldan geçen birinin çektiği bir TikTok videosunda, jetin arıza sırasında yüksek sesler çıkardığı duyuluyordu.

Uçaktaki yolcular ve mürettebat üyeleri ani inişin ardından ya bir otele yerleştirildi ya da ertesi sabah başka bir uçakla Almanya'ya götürülmeden önce geceyi havaalanında geçirdiler.

Açıklamada, "Sebep, motora giden hava akışındaki bir bozukluktan kaynaklanan normal aralığın dışında bir parametre göstergesiydi. Arıza mesajı nedeniyle, tedbir amaçlı olarak Brindisi'ye yönlendirilme kararı alındı. Uçak saat 20.15 civarında Brindisi Havalimanı'na indi ve tüm yolcular normal şekilde uçaktan indi." denildi.

