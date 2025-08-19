Yine Boeing yine bir facia! Uçağın motoru havada alev aldı: Yolculardan veda mesajı

Havayolu şirketinin sözcüsü The New York Post'a yaptığı açıklamada, arızanın yanma odasında meydana gelen kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi.

Boeing faciası, Ekran Görüntüsü

YOLCULAR VEDA MESAJI ATTI

Yolculardan biri Bild'e, "Birdenbire elektrik birkaç saniyeliğine kesildi ve artık tırmanamayacağımızı fark ettik" dedi. Bir diğer yolcu ise "İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. 'Artık bitti' diye düşündüğüm için veda mesajları atmıştım bile." ifadelerini kullandı.

Uçak şu anda teknik incelemeden geçiyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış videolarda, uçağın sağ motorunun aralıklarla alev aldığı görüldü. İtalya'da yoldan geçen birinin çektiği bir TikTok videosunda, jetin arıza sırasında yüksek sesler çıkardığı duyuluyordu.

Uçaktaki yolcular ve mürettebat üyeleri ani inişin ardından ya bir otele yerleştirildi ya da ertesi sabah başka bir uçakla Almanya'ya götürülmeden önce geceyi havaalanında geçirdiler.

Açıklamada, "Sebep, motora giden hava akışındaki bir bozukluktan kaynaklanan normal aralığın dışında bir parametre göstergesiydi. Arıza mesajı nedeniyle, tedbir amaçlı olarak Brindisi'ye yönlendirilme kararı alındı. Uçak saat 20.15 civarında Brindisi Havalimanı'na indi ve tüm yolcular normal şekilde uçaktan indi." denildi.