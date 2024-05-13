İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor

ZEYTUN'DA SOYKIRIM ORDUSUNA DARBE

Blinken'ın uyarısının, İsrail ordusunun, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde bir grup askerin hayatını kaybettiğini bildirmesi üzerine geldiğine dikkat çeken The New York Times, İsrail ordusunun Cibaliye'de düzenlediği son saldırıların ise Hamas'ın yeniden bir araya geldiğine yönelik istihbaratın sonucu olduğunu belirtti.

Hamas'tan pazar günü yapılan açıklamada, direnişçilerin, Cibaliye yakınlarında İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini ve savaşçıların Zeytun Mahallesi'ndeki İsrail kuvvetlerine ağır kalibreli havan topları ateşlediğini bildirdi.

ABD TEL AVİV'E İSTİHBARAT VE MALZEME VADETTİ

İsrail, Refah'taki ilhak girişimi dolayısıyla dünyadan büyük bir tepki alıyor. Refah saldırılarına sözde karşı çıkan ABD ise bir yandan İsrail'e silah sevkiyatını durdururken bir yandan da "Refah saldırılarının durmasına karşılık" Tel Aviv'e istihbarat ve malzeme teklif ediyor.

İsrail, Hamas'ın üst düzey isimleri başta olmak üzere El Kassam Tugaylarını tamamen yok etmek için Refah'a saldırı düzenlediğini iddia ederken ABD'li yetkililer ise Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı Yahya Sinwar'ın Refah'ta bulunmadığını ve bu yüzden de İsrail'in büyük askeri operasyonlarının gerekçesinin olmadığını belirtti.

İsrail ordusu ise baskılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarını artırıyor. Gazze'nin en büyük telekomünikasyon şirketi, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail askeri operasyonları nedeniyle Gazze'nin güneyinde internet hizmetinin kesildiğini bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar ise Refah Endonezya Sahra Hastanesi'ndeki son 22 hastayı "artık güvenliklerini garanti edemediği için" başka hastanelere sevk etmeye başladıklarını bildirdi.