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İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor

Gazze’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara devam eden soykırımcı İsrail ordusu, dün Gazze’nin kuzeyinde Hamas’tan büyük büyük bir darbe yedi. İsrail ordusunun hezimetinin ardından Washington’dan ise Tel Aviv’e uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze’de zafer elde edemeyeceğini ve Hamas’ın her zaman güçlenerek yeniden ortaya çıkacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 09:55 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 10:10
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor

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Soykırımcı İsrail, Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik saldırıları artırırken el Kassam Tugaylarının darbesi ile karşı karşıya kaldı. İsrail basını dün, Gazze'de son 24 saat içinde 50 İsrail askerinin yaralandığını bildirirken Filistin tarafı ise bu sayının çok daha yüksek olduğunu belirtti. Hamas direnişi İsrail ordusunu şaşkına uğratırken ABD ise Hamas'ın Gazze'de büyük bir güç olduğuna dikkat çekti.

Refah, 12.05.2024Refah, 12.05.2024

BLINKEN'DAN İSRAİL'E HAMAS UYARISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'nin yönetimine ilişkin bir tablo ortaya koyamamasının, Gazze'deki ilerlemenin sürdürülebilir olmayabileceği ve "kaos, anarşi ve nihayetinde Hamas'ın yeniden ortaya çıkacağı" anlamına gelmesinden endişe duyduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Başbakanı Benjamin NetanyahuABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

NEW YORK TIMES "HAMAS GÜÇLENİP DÖNÜYOR" DEDİ

The New York Times ise İsrail ordusu Refah'a odaklanmışken Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde yakın mesafeli çatışmaların şiddetlendiğine dikkat çekti ve Hamas'ın her an yeniden dirildiğini şu ifadelerle vurguladı:

Yedi aydır süren savaş boyunca Gazze Şeridi'nde yaşananlar tanıdık bir senaryo haline geldi: Çatışmaların ardından İsrail bir bölgeyi Hamas'tan temizlediğini ilan ediyor ancak militanlar güçlerini yeniden oluşturup geri dönüyor.

ZEYTUN'DA SOYKIRIM ORDUSUNA DARBE

Blinken'ın uyarısının, İsrail ordusunun, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde bir grup askerin hayatını kaybettiğini bildirmesi üzerine geldiğine dikkat çeken The New York Times, İsrail ordusunun Cibaliye'de düzenlediği son saldırıların ise Hamas'ın yeniden bir araya geldiğine yönelik istihbaratın sonucu olduğunu belirtti.

Hamas'tan pazar günü yapılan açıklamada, direnişçilerin, Cibaliye yakınlarında İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini ve savaşçıların Zeytun Mahallesi'ndeki İsrail kuvvetlerine ağır kalibreli havan topları ateşlediğini bildirdi.

ABD TEL AVİV'E İSTİHBARAT VE MALZEME VADETTİ

İsrail, Refah'taki ilhak girişimi dolayısıyla dünyadan büyük bir tepki alıyor. Refah saldırılarına sözde karşı çıkan ABD ise bir yandan İsrail'e silah sevkiyatını durdururken bir yandan da "Refah saldırılarının durmasına karşılık" Tel Aviv'e istihbarat ve malzeme teklif ediyor.

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İsrail, Hamas'ın üst düzey isimleri başta olmak üzere El Kassam Tugaylarını tamamen yok etmek için Refah'a saldırı düzenlediğini iddia ederken ABD'li yetkililer ise Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı Yahya Sinwar'ın Refah'ta bulunmadığını ve bu yüzden de İsrail'in büyük askeri operasyonlarının gerekçesinin olmadığını belirtti.

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İsrail ordusu ise baskılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarını artırıyor. Gazze'nin en büyük telekomünikasyon şirketi, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail askeri operasyonları nedeniyle Gazze'nin güneyinde internet hizmetinin kesildiğini bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar ise Refah Endonezya Sahra Hastanesi'ndeki son 22 hastayı "artık güvenliklerini garanti edemediği için" başka hastanelere sevk etmeye başladıklarını bildirdi.

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