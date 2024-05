İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor

NEW YORK TIMES "HAMAS GÜÇLENİP DÖNÜYOR" DEDİ

The New York Times ise İsrail ordusu Refah'a odaklanmışken Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde yakın mesafeli çatışmaların şiddetlendiğine dikkat çekti ve Hamas'ın her an yeniden dirildiğini şu ifadelerle vurguladı:

Yedi aydır süren savaş boyunca Gazze Şeridi'nde yaşananlar tanıdık bir senaryo haline geldi: Çatışmaların ardından İsrail bir bölgeyi Hamas'tan temizlediğini ilan ediyor ancak militanlar güçlerini yeniden oluşturup geri dönüyor.