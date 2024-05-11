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ABD ile İsrail’den kirli Refah pazarlığı! Beyaz Saray istihbarat ve malzeme teklif etti

Soykırımcı İsrail, Refah’ı işgale devam ederken ABD, saldırıları durdurma bahanesini öne sürdü ve İsrail’e istihbarat ve malzeme teklif etti. Washington Post’a konuşan ABD’li yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail’e Hamas liderlerinin yerini belirlemesine ve grubun gizli tünellerini bulmasına yardımcı olacak hassas istihbarat da dahil olmak üzere yardım teklif ettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 21:13 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 21:31
ABD ile İsrail’den kirli Refah pazarlığı! Beyaz Saray istihbarat ve malzeme teklif etti

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Soykırımcı İsrail ordusu Refah'ta saldırılara devam ederken ABD ise sözde Refah'ın ilhakını engellemek için İsrail'e istihbarat ve malzeme teklif etti.

ABD'DEN İSRAİL'E REFAH TEKLİFİ

İsrail ile iş birliğine gizli kapılar ardında devam eden Biden yönetimi, Refah konusunda geri adım atması halinde İsrail'e, ordunun Hamas liderlerinin yerini belirlemesine ve grubun gizli tünellerini bulmasına yardımcı olacak hassas istihbarat da dahil olmak üzere yardım teklif etti.

Washington Post'a göre ismini gizli tutmak isteyen ABD'li yetkililer, Biden'ın yardımcılarının, İsrailli mevkidaşlarına Filistinlilerin Gazze'nin bombardıman altındaki bölgelerine gönderilemeyeceğini söylediğini belirtti.

ABD geçtiğimiz hafta Refah saldırıları dolayısıyla İsrail'e silah sevkiyatına ara verdiğini duyurmuştu. İsrail basını silah sevkiyatını "müttefiğe ihanet" olarak yorumlayıp ABD'yi "ikiyüzlü" şeklinde nitelendirse de ABD ile İsrail arasındaki ittifakın devam ettiği biliniyordu.

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İSRAİL'DEN "KAPALI KAPILAR ARDINDA ANLAŞMA" İTİRAFI

İsrail ordusu ise ABD'nin İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarına ilişkin endişeler nedeniyle silah sevkiyatını durdurduğu haberlerinin ardından ABD ile her türlü anlaşmazlığı "kapalı kapılar ardında" çözdüğünü açıklamıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ev sahipliği yaptığı konferansta, askeri baş sözcü Daniel Hagari, İsrail ile ABD arasındaki koordinasyonun "tarihte eşi benzeri olmayan bir boyuta" ulaştığını söylemişti.

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