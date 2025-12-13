PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'den Hamas yöneticisi Raed Saad'a suikast iddiası

İsrail Gazze’ye düzenledikleri saldırıda Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Read Saad’ı öldürdüklerini iddia etti. İsrail basını Saed’in öldürüldüğünü iddia ederken Hamas’tan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Gazze'ye düzenledikleri saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Raed Saadı'ı öldürdüklerini iddia etti.

HAMAS'A SUİKAST İDDİASI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Saea'a yönelik saldırı emri verdiklerini açıkladı.

İsrail basını Saad'ın öldürüldüğünü iddia ederken Hamas'tan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

