İsrail'den Hamas yöneticisi Raed Saad'a suikast iddiası
İsrail Gazze’ye düzenledikleri saldırıda Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Read Saad’ı öldürdüklerini iddia etti. İsrail basını Saed’in öldürüldüğünü iddia ederken Hamas’tan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Giriş Tarihi:
İsrail Gazze'ye düzenledikleri saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Raed Saadı'ı öldürdüklerini iddia etti.
HAMAS'A SUİKAST İDDİASI
İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Saea'a yönelik saldırı emri verdiklerini açıkladı.
İsrail basını Saad'ın öldürüldüğünü iddia ederken Hamas'tan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.