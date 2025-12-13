İsrail'den Hamas yöneticisi Raed Saad'a suikast iddiası

İsrail Gazze 'ye düzenledikleri saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Raed Saadı'ı öldürdüklerini iddia etti.

İsrail'den Hamas'a üst düzey suikast iddiası

HAMAS'A SUİKAST İDDİASI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Saea'a yönelik saldırı emri verdiklerini açıkladı.

İsrail basını Saad'ın öldürüldüğünü iddia ederken Hamas'tan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.