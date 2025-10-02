PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 37 Türk

İsrail Gazze’de yıllardır devam eden ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nu hedef aldı. Tüm dünyanın anbean takip ettiği filodaki teknelere saldıran İsrail, 37'si Türk 200’den fazla aktivisti yasadışı şekilde gözaltına aldı. İsrail ordusunun yasadışı müdahalesi anbean kameralara yansıdı. İşte siyonist güçlerce yasadışı şekilde gözaltına alınan Türkler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 37 Türk

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu,siyonist işgal ordusu tarafından hedef alındı. 20'den fazla savaş gemisiyle kuşatma kuran İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayarak yardım gönüllülerini zorla alıkoydu.

Katil İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kamerada!

Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)

"ALMA'YA ULAŞAMIYORUZ"
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih A Haber'e yaptığı açıklamalarında "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

37 TÜRK ESİR ALINDI

İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'nda esir aldığı Türk vatandaşlarının bir kısmının kimlik bilgileri belli oldu.

Sirius gemisi:
Abdülaziz Yalçın,
Davut Taşkıran,
Fikret Ayçin Kantoğlu,
Zeynep Tekocak

Alma gemisi:
Hüseyin Şuayp Ordu,
Metehan Sarı,
Osman Çetinkaya,
Onur Murat Tolgu,
Semih Fener
Sümeyra Akdeniz Ordu,

Spectre gemisi

Bekir Turunç
Abdulmecid Bagcivan
Mustafa Muhammed Çakmakcı
Mesut Çakar
Muslim Ziyali

Huga_A gemisi
Mehmet Sait Direkçi
Fatih Özsöz
Tevhit Yıldız

Deir Yassine_A gemisi
Sümeyye Sena Polat

Grande Blue
Halil Rıfat Çanakçı

Sümeyye Polat-Semanur Sönmez Yaman-Evren Aka
Muhammed Emin Yıldırım-Umut Akdağ-Abdullah Gündem
Halil Rıfat Çanakçı-Haşmet Yazıcı-Ersin Çelik
Mehmet Sait Direkçi-Yaşar Yavuz- Abdussamed Turan
İkbal Gurpinar-Said Ercan- Erdem Özveren

Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)

CANLI YAYINDA HUKUK TANIMAZLIK!

Dünya tarafından takip edilen görüntülerde katil İsrail ordusunun hukuk tanımaz müdahalesi de anbean kaydedildi.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin aktivistlerden telefonlarını denize atmalarını istedikleri anlar yer aldı.

Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail'in Gazze'ye yönelik gayrimeşru ablukayı kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, hem seyrüsefer serbestisini düzenleyen uluslararası deniz hukuku hem de ablukayı düzenleyen insancıl hukuk açısından birçok kurala aykırılık teşkil ediyor.

Gazzeye yola çıkan Sumud Filosundan Takvime özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: Bu benden aldığınız son mesaj olabilirGazzeye yola çıkan Sumud Filosundan Takvime özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: Bu benden aldığınız son mesaj olabilir
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı | Fair Lady'de alarm
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Casper
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 37 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Alişan’dan Sumud Gemisi’ne yasadışı saldıran İsrail’e tepki: “İnsanlık uyandı sonun geliyor itrail”
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"