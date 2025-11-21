PODCAST CANLI YAYIN

İsrail sorusu işten attırdı

İtalyan gazeteci Nunziati, AB sözcüsüne, “Az önce ‘Rusya, saldırıları nedeniyle Ukrayna’ya tazminat ödemeli’ dediniz. İsrail de Gazze’ye ödeme yapmalı mı?” diye sorunca işsiz kaldı. AB ayrıca olayla ilgili gazeteci aleyhine soruşturma

Avrupa'da objektiflik ve dürüstlük paniği... İtalyan Nova Haber Ajansı muhabiri Gabriele Nunziati, 13 Ekim'de AB Komisyonu sözcülerine, "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğini defalarca tekrarladınız. Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamını ve sivil altyapıyı yok eden İsrail'in, Gazze'nin yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğine inanıyor musunuz?" diye sordu.
Bu soruya cevap veremeyen AB sözcüleri, İtalyan gazetecinin ajanstan kovulmasını sağladı.
Nunziati, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in katıldığı ve kendisinin moderatör olarak davet edildiği etkinliğin ardından bu skandalla ilgili konuştu. Nunziati, "Sorumla ajansı utandırdığımı ve böylece güven ilişkimizin devam edemeyeceğini söylediler. Ben savunduğum değerleri korumakta kararlıyım. Herkes kimin haklı olduğunu iyi biliyor" dedi. İsrail'in soykırım yaptığını her platformda haykıran Francesca Albanese de, İtalyan gazeteciye tam destek verdi ve Avrupa'yı suçladı.
Gabriele Nunziati, yaşadıklarının ağır olduğunu belirterek, "Ancak ben ne düşünüyorsam söylemeye devam edeceğim. Avrupa kendini sorgulamalı" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Avrupa Birliği'nin soykırımın bir parçağı olduğuna dikkat çekti.

