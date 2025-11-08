İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi

Katil İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 13 askeri araçtan oluşan iki devriye, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın düzenledi.

KÖYLERDE YOL KONTROL NOKTALARI KURULDU



İsrail askerleri, baskın sırasında söz konusu köylerde yol kontrol noktaları kurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.