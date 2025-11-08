PODCAST CANLI YAYIN

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi

Katil İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde bulunan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerine baskın düzenledi. 13 askeri araçtan oluşan iki devriyenin katıldığı operasyonda, katil İsrail askerleri köylerde kontrol noktaları kurdu. Şam yönetimi, İsrail’in rejimin devrildiği 8 Aralık 2024’ten bu yana Suriye’ye 1000’den fazla hava ve 400’den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Giriş Tarihi:
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi

Katil İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 13 askeri araçtan oluşan iki devriye, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın düzenledi.

KÖYLERDE YOL KONTROL NOKTALARI KURULDU

İsrail askerleri, baskın sırasında söz konusu köylerde yol kontrol noktaları kurdu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruşturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | İş yeri sahibi yakalandı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Kocaeli'de parfüm deposunda dehşet anları! Görgü tanığı alevleri anlattı: "Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk"
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim