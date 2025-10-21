PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı

Gazze’de ateşkes anlaşmasının ardından İsrail ve Batı basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin hamlelerini yazmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her ne kadar “Gazze’de Türk varlığına izin vermeyeceğiz” dese de Türkiye’nin ateşkes anlaşması konusunda da bölgedeki etkileri de açıkça ortada.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazze'de ateşkes konusundaki çabaları ve diplomasi hamleleri dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. İngiliz Reuters "Erdoğan Trump'ın Gazze anlaşmasını Türkiye için bir güç oyununa dönüştürüyor" başlıklı bir haber yayımladı ve Ankara'nın etkisine dikkat çekti. İsrail basını ise Tel Aviv'in Gazze'de Türk rolünü kabul etmek zorunda kaldığını yazdı.

NETANYAHU TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Gazze Şeridi'nde görev yapacak uluslararası bir güç kurulmasına yönelik girişimler sürerken İsrail Başbakanı "Gazze'de Türk varlığına izin vermeyeceğiz." dedi. Netanyahu Türkiye'yi engelleme niyetlerini açıkça haykırsa da İsrail basını Türkiye'nin bölgedeki etkisini yazmaya devam ediyor.

"İSRAİL TÜRK ROLÜNÜ KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI"

İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise "Uzmanlar Washington'ın nüfuzunun Tel Aviv'in normalde direneceği bir Türk rolünü kabul etmesine yol açtığını savunuyor." bölgedeki Türk etkisine karşı direnemediklerini yazdı.

Tel Aviv'in Gazze'de ateşkes anlaşması konusunda Ankara'nın arabuluculuk çabalarını engellemeye çalıştığını fakat engelleyemediğini belirten The Jerusalem Post, İsrail'in ateşkes konusundaki provokasyonlarını da Türk etkisinden korkusunu da açıkça gözler önüne serdi.

"HAMAS'IN SİYASİ HAMİSİ"

Hamas liderlerinin Trump'ın 20 maddelik ateşkes planını Türkiye'nin etkisi ile kabul ettiğini belirten Reuters ise Hamas'ın Türkiye'yi "siyasi hami" olarak gördüğünü yazdı.

"ANKARA'NIN MESAJI NETTİ"

Reuters ayrıca, iki bölge kaynağı ve iki Hamas yetkilisinin Ankaranın mesajının net olduğunu söylediğini ve "Kabul etme zamanı gelmişti." dediğini yazdı.

TRUMP'IN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ BATI'DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İngiliz gazete ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki Gazze'de ateşkes zirvesinde Başkan Erdoğan'ı kastederek "Türkiye denen yerden gelen bu beyefendi dünyanın en güçlülerinden biri. O güvenilir bir müttefik. İhtiyacım olduğu her zaman yanımda." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Reuters "Erdoğan'ın Gazze belgesine imza atması, Türkiye'nin Ortadoğu'da merkezi bir rol üstlenme çabalarını daha da güçlendirdi. Erdoğan, sık sık Osmanlı dönemi bağlarını ve liderliğini öne sürerek bu statüyü giderek daha fazla geri kazanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye'nin Washington'daki yeni rolünü F-35 savaş uçağı, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi ve ABD'nin Suriye'deki güvenlik hedefleri için destek sağlaması konusunda kullanmak istediğini belirtti.

Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değilBaşkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil

