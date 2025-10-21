İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı

Hamas liderlerinin Trump'ın 20 maddelik ateşkes planını Türkiye'nin etkisi ile kabul ettiğini belirten Reuters ise Hamas'ın Türkiye'yi "siyasi hami" olarak gördüğünü yazdı.

Reuters ayrıca, iki bölge kaynağı ve iki Hamas yetkilisinin Ankaranın mesajının net olduğunu söylediğini ve "Kabul etme zamanı gelmişti." dediğini yazdı.

Başkan Erdoğan ve Trump, Reuters

TRUMP'IN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ BATI'DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İngiliz gazete ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki Gazze'de ateşkes zirvesinde Başkan Erdoğan'ı kastederek "Türkiye denen yerden gelen bu beyefendi dünyanın en güçlülerinden biri. O güvenilir bir müttefik. İhtiyacım olduğu her zaman yanımda." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Reuters "Erdoğan'ın Gazze belgesine imza atması, Türkiye'nin Ortadoğu'da merkezi bir rol üstlenme çabalarını daha da güçlendirdi. Erdoğan, sık sık Osmanlı dönemi bağlarını ve liderliğini öne sürerek bu statüyü giderek daha fazla geri kazanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye'nin Washington'daki yeni rolünü F-35 savaş uçağı, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi ve ABD'nin Suriye'deki güvenlik hedefleri için destek sağlaması konusunda kullanmak istediğini belirtti.