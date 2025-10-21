İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazze'de ateşkes konusundaki çabaları ve diplomasi hamleleri dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. İngiliz Reuters "Erdoğan Trump'ın Gazze anlaşmasını Türkiye için bir güç oyununa dönüştürüyor" başlıklı bir haber yayımladı ve Ankara'nın etkisine dikkat çekti. İsrail basını ise Tel Aviv'in Gazze'de Türk rolünü kabul etmek zorunda kaldığını yazdı.
NETANYAHU TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR
Gazze Şeridi'nde görev yapacak uluslararası bir güç kurulmasına yönelik girişimler sürerken İsrail Başbakanı "Gazze'de Türk varlığına izin vermeyeceğiz." dedi. Netanyahu Türkiye'yi engelleme niyetlerini açıkça haykırsa da İsrail basını Türkiye'nin bölgedeki etkisini yazmaya devam ediyor.
"İSRAİL TÜRK ROLÜNÜ KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI"
İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise "Uzmanlar Washington'ın nüfuzunun Tel Aviv'in normalde direneceği bir Türk rolünü kabul etmesine yol açtığını savunuyor." bölgedeki Türk etkisine karşı direnemediklerini yazdı.
Tel Aviv'in Gazze'de ateşkes anlaşması konusunda Ankara'nın arabuluculuk çabalarını engellemeye çalıştığını fakat engelleyemediğini belirten The Jerusalem Post, İsrail'in ateşkes konusundaki provokasyonlarını da Türk etkisinden korkusunu da açıkça gözler önüne serdi.