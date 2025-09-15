İsrail Başbakanı Netanyahu Katar saldırısı öncesi Trump'ı aradı iddiası! "Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi"

İsrail, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.
Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.
BEYAZ SARAY 10 DAKİKA SONRA ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Beyaz Saray, İsrail'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtirken Katar yönetimi saldırıyı kınadı ve ABD'nin kendilerini saldırıdan 10 dakika sonra bilgilendirdiğini duyurmuştu.
"ABD DAHA ÖNCEDEN HABERDARDI" İDDİASI
ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından son dakika değil daha önce haberdar olduğu ifade edildi.
GÖRÜŞME VE SALDIRI SAAT SAAT VERİLDİ
Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD yerel saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını belirtti.
Üst düzey bir yetkili, "Trump, saldırıdan füzeler ateşlenmeden önce haberdardı. Önce Trump ile Netanyahu arasında siyasi düzeyde, ardından da askeri kanallar aracılığıyla görüşme oldu. Trump 'Hayır' demedi." ifadelerini kullandı.
Diğer bir yetkili de ABD'ye "yeteri kadar önce" haber verildiğini belirterek "Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi. Ama yapmadı." dedi.
Her iki yetkili de görüşme esnasında füzelerin ateşlenmediğini ve Trump'ın karşı çıkması durumunda İsrail'in vazgeçebileceğini savundu.