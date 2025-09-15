PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Başbakanı Netanyahu Katar saldırısı öncesi Trump'ı aradı iddiası! "Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi"

Axios’a konuşan isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere göre, ABD, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısından önceden haberdardı. Netanyahu, Trump’ı yerel saatle 08.00’de ararken saldırı 08.51’de gerçekleşti. Yetkililer, Trump’ın füzeler ateşlenmeden önce bilgilendirildiğini ve isterse saldırıyı durdurabileceğini ancak müdahale etmediğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Başbakanı Netanyahu Katar saldırısı öncesi Trump'ı aradı iddiası! "Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi"

İsrail, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

BEYAZ SARAY 10 DAKİKA SONRA ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Beyaz Saray, İsrail'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtirken Katar yönetimi saldırıyı kınadı ve ABD'nin kendilerini saldırıdan 10 dakika sonra bilgilendirdiğini duyurmuştu.

"ABD DAHA ÖNCEDEN HABERDARDI" İDDİASI

ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından son dakika değil daha önce haberdar olduğu ifade edildi.

GÖRÜŞME VE SALDIRI SAAT SAAT VERİLDİ

Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD yerel saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını belirtti.

Üst düzey bir yetkili, "Trump, saldırıdan füzeler ateşlenmeden önce haberdardı. Önce Trump ile Netanyahu arasında siyasi düzeyde, ardından da askeri kanallar aracılığıyla görüşme oldu. Trump 'Hayır' demedi." ifadelerini kullandı.

Diğer bir yetkili de ABD'ye "yeteri kadar önce" haber verildiğini belirterek "Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi. Ama yapmadı." dedi.

Her iki yetkili de görüşme esnasında füzelerin ateşlenmediğini ve Trump'ın karşı çıkması durumunda İsrail'in vazgeçebileceğini savundu.

"AMERİKALILAR BİR ŞOV SAHNELİYOR"

Başka bir İsrailli yetkili de Trump yönetiminin saldırıyı bilmediğine dair açıklamalarına ilişkin, "Amerikalılar bir şov sahneliyor. Biz onları saldırı konusunda bilgilendirdik." dedi.

Bir diğer İsrailli yetkili ise ABD'nin kendini saldırıdan uzak tutmak için açık sebepleri olduğunu söyleyerek "Kamuya yaptıkları açıklamalar, şüpheyle karşılanmalıdır." görüşünü paylaştı.

ABD TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.

ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.

ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.

İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISINDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrailin Katara saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamasa uyarı Ankaradan | Perde arkasında neler var?İsrailin Katara saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamasa uyarı Ankaradan | Perde arkasında neler var?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
İdefix
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
Türk Telekom
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün'den şampiyonluk sözü: "O kupayla döneceğiz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli tutuklandı
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi