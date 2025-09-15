İsrail Başbakanı Netanyahu Katar saldırısı öncesi Trump'ı aradı iddiası! "Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi"

"AMERİKALILAR BİR ŞOV SAHNELİYOR"

Başka bir İsrailli yetkili de Trump yönetiminin saldırıyı bilmediğine dair açıklamalarına ilişkin, "Amerikalılar bir şov sahneliyor. Biz onları saldırı konusunda bilgilendirdik." dedi.

Bir diğer İsrailli yetkili ise ABD'nin kendini saldırıdan uzak tutmak için açık sebepleri olduğunu söyleyerek "Kamuya yaptıkları açıklamalar, şüpheyle karşılanmalıdır." görüşünü paylaştı.

ABD TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.

ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.

ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.