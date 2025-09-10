İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)



MÜZAKERELERİN AKIBETİ NE OLACAK?

Hamas, mart ayında sona eren ateşkesin ardından İsrail ve ABD'ye karşı güvensizlik duyduğunu belirtmişti. Doha'daki saldırı, müzakereleri daha da belirsiz hale getirdi. Associated Press'in (AP) haberine göre, rehinelerle ilgili nihai kararın, Gazze'de onları elinde bulunduran Hamas'ın silahlı kanadı tarafından alınacağı öngörülüyor. Bu kanadın başında deneyimli komutan İzzeddin el-Haddad bulunuyor.

Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Başbuğ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Netanyahu hatırlarsan Amerika'da tarihi bir dayak yedi Türkiye'nin zorlamasıyla ve Trump gerçekten bizimle tamamen örtüşen sözler söyledi, fark ettik. Elçi Tom Barrack keza geldiğinde aynı şekilde Kudüs'e kadar aynı sözleri kullandı. Fakat aynı ağızlar bugün bambaşka yerdeler. Bunun bir tek izahı var. Adına kasetli dersin, belge mi dersin, rüşvet mi dersin, başka şeyler mi dersin, Epstein mi dersin. Bir şekilde bu yürüyen savaşta belli ki Trump diz çökmüş durumda. Şimdi bu durumda inisiyatif, ipler Netanyahu'nun eline geçti.



SİZİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİZ YOK MU?

Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla böylesi saldırıların Amerika'dan habersiz yapılması, Amerika'ya sonradan haber verilmesi gibi bir konu asla mümkün değil. Burada tabii sadece Amerika değil sorgulanması gereken. İsrail'in üzerinden geçtiği ülkeler var. Yani o uçakların, füzelerin senin hava sahan yok mu? Senin hava savunma sistemlerin yok mu? Veya Katar aynı şekilde.



Çünkü İsrail'in böyle izin alma, işte mutabakata varma, bir uzlaşı sağlama, öyle bir derdi yok. Bak dün 5 ayrı ülkeye saldırı düzenleyen bir kuduz vakasını konuşuyoruz. 7 Ekim ayrıca bana göre ileride çok tartışılacak. Yani orada İsrail'in kendi halkını vurduğu, kendi katliamını yaptığı. Bunu da Hamas'a yıktığı net bilgiler var. Bu İsrail basınında yer aldı. İsrail helikopterlerinin kendi halkına ateş açtığı, bu katliamı, soykırımı yürütmek için kendi halkını katlettiği kendi kamuoyunda, basınında tartışıldı. Dolayısıyla öyle her şey 7 Ekim'e dayamak da bana göre doğru değil. Bu işte ne tür tuzaklar kuruldu, o ortam nasıl sağlandı, bunun hepsinin belgeleri çıkacaktır. Ben buna eminim. Çünkü ben o zaman da ifade etmiştim. Bunlar Hamas usulü değil, farklı bir metot izlendi burada diye. Şimdi de aynı yerdeyim. Dolayısıyla böylesi bir kurgu işi buralara getirdi ve aslında plan çok netti. Amerika'nın İsrail'le birlikte el ele vererek hazırlamış olduğu planda esas plan sahibi Amerika'nın ta kendisiydi ve burada büyük bir etnik temizlik yapıp bölgeyi insansızlaştıracaklardı. Sonunda faturayı da Netanyahu'nun üzerine yıkıp ondan da kurtulacaklardı. Böylelikle hem Filistin hem de Netanyahu konusu küresel çetenin, siyonist çete için bitmiş olacaktı. Ama evdeki hesap Gazze'ye uymadı ve Gazze'de bu yiğitler aslı Türk olan, Türk soyundan gelme o yiğitler bugüne kadar aslanlar gibi direndiler ve halen de direnmeye devam ediyorlar. Böyle olunca da B planı, C planı diye arayışlar başladı."