PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi?

İsrail’in ABD’nin stratejik ortağı Katar’da düzenlediği hain saldırı, sadece Hamas’a değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve diplomasiyi de hedef aldı. İsrail basını Trump'ın saldırıya onay verdiğini yazdı. Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu bildirdi. Önce "ateşkes" bahanesiyle Hamaslıların bir araya gelmesi sağlandı sonra İsrail tek lokasyonda toplanan heyeti bombaladı. Katar Dışişleri Bakanı, ABD'yi yalanlayarak, saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiklerini açıkladı. Trump saldırıdan memnun olmadığını dile getirdi. Bölgeyi giderek çıkmaza sürükleyen İsrail’in saldırısının perde arkasında neler var? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi?

İsrail, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya'nın oğlunun da aralarında bulunduğu 5 Hamas üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırı emrini bizzat verdiğini açıklayarak sorumluluğu üstlendi. Beyaz Saray, İsrail'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtirken Katar yönetimi saldırıyı kınadı ve ABD'nin kendilerini saldırıdan 10 dakika sonra bilgilendirdiğini duyurdu.

İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)


MÜZAKERELER TEKRAR ÇIKMAZA GİRDİ: ABD'NİN MÜTTEFİKİ KATAR İLE KRİZ

İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısı, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını hedefleyen müzakereleri bir kez daha çıkmaza sürükledi. ABD'nin müttefiki olan ve binlerce Amerikan askerine ev sahipliği yapan Katar ile İsrail arasında diplomatik kriz çıktı. Katar, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının başlamasından bu yana taraflar arasında arabuluculuk yapıyordu.

İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)

Hamas, üst düzey liderlerinin hayatta olduğunu duyurdu ancak iki alt rütbeli üye ile üç korumanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Grup, üst düzey isimlerinin hayatta olduğuna dair bir kanıt sunmadı. Katarlı yetkililer, iç güvenlik güçlerinden bir kişinin öldüğünü, bazılarının da yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)

Saldırı, Doha'da bulunan Hamas liderlerinin Trump yönetiminin yeni ateşkes önerisini değerlendirdiği sırada düzenlendi. Beyaz Saray, İsrail'in saldırıdan önce ABD'yi bilgilendirdiğini ve Washington'un da Katarlı yetkilileri uyardığını açıkladı. Wall Street Journal'in haberine göre saldırı bölgedeki gerilimin yanı sıra ABD ve İsrail arasındaki krize de işaret eder nitelikte. Katar'ın ABD için stratejik bir ortak konumunda olması işleri ikili ilişkiler adına çıkmaza sürüklüyor. Haberde ayrıca Türk ve Mısırlı yetkililerin görüşmeler sırasında dikkatli olmaları noktasında Hamaslı yetkilileri uyardığı ifade edildi.

İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)

ABD VE KATAR'IN ÖNCEDEN HABERİ VAR MIYDI?

İsrail'in Doha'da gerçekleştirdiği saldırının ardından en çok konuşulan konulardan biri Washington'ın saldırıya onay verip vermediğiydi. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Kararı ben değil Netanyahu verdi" derken, saldırı planından haberdar olur olmaz Özel Temsilci Steve Witkoff'u Katar'ı bilgilendirmek üzere görevlendirdiğini söyledi.

Trump paylaşımında, "Ben Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak görüyorum ve saldırının gerçekleştiği yer konusunda kendimi çok kötü hissediyorum" ifadelerine yer verdi. Doha yönetimi ise kendilerine önceden haber verildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Katar'dan yapılan açıklamada ABD'li yetkililerin saldırı gerçekleştikten 10 dakika sonra kendilerine bir bilgi notu ilettiği kaydedildi.

İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)


MÜZAKERELERİN AKIBETİ NE OLACAK?

Hamas, mart ayında sona eren ateşkesin ardından İsrail ve ABD'ye karşı güvensizlik duyduğunu belirtmişti. Doha'daki saldırı, müzakereleri daha da belirsiz hale getirdi. Associated Press'in (AP) haberine göre, rehinelerle ilgili nihai kararın, Gazze'de onları elinde bulunduran Hamas'ın silahlı kanadı tarafından alınacağı öngörülüyor. Bu kanadın başında deneyimli komutan İzzeddin el-Haddad bulunuyor.

Terör devleti İsrailin derdi ateşkes değil! Dohada müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABDyi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdilerTerör devleti İsrailin derdi ateşkes değil! Dohada müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABDyi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"

Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Başbuğ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu hatırlarsan Amerika'da tarihi bir dayak yedi Türkiye'nin zorlamasıyla ve Trump gerçekten bizimle tamamen örtüşen sözler söyledi, fark ettik. Elçi Tom Barrack keza geldiğinde aynı şekilde Kudüs'e kadar aynı sözleri kullandı. Fakat aynı ağızlar bugün bambaşka yerdeler. Bunun bir tek izahı var. Adına kasetli dersin, belge mi dersin, rüşvet mi dersin, başka şeyler mi dersin, Epstein mi dersin. Bir şekilde bu yürüyen savaşta belli ki Trump diz çökmüş durumda. Şimdi bu durumda inisiyatif, ipler Netanyahu'nun eline geçti.

A Haber canlı yayını (Ekran görüntüsü)A Haber canlı yayını (Ekran görüntüsü)

SİZİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİZ YOK MU?

Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla böylesi saldırıların Amerika'dan habersiz yapılması, Amerika'ya sonradan haber verilmesi gibi bir konu asla mümkün değil. Burada tabii sadece Amerika değil sorgulanması gereken. İsrail'in üzerinden geçtiği ülkeler var. Yani o uçakların, füzelerin senin hava sahan yok mu? Senin hava savunma sistemlerin yok mu? Veya Katar aynı şekilde.

İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Saldırının perde arkasında neler var? ABD İsrail'e yardım etti mi? (takvim foto arşiv)

Çünkü İsrail'in böyle izin alma, işte mutabakata varma, bir uzlaşı sağlama, öyle bir derdi yok. Bak dün 5 ayrı ülkeye saldırı düzenleyen bir kuduz vakasını konuşuyoruz. 7 Ekim ayrıca bana göre ileride çok tartışılacak. Yani orada İsrail'in kendi halkını vurduğu, kendi katliamını yaptığı. Bunu da Hamas'a yıktığı net bilgiler var. Bu İsrail basınında yer aldı. İsrail helikopterlerinin kendi halkına ateş açtığı, bu katliamı, soykırımı yürütmek için kendi halkını katlettiği kendi kamuoyunda, basınında tartışıldı. Dolayısıyla öyle her şey 7 Ekim'e dayamak da bana göre doğru değil. Bu işte ne tür tuzaklar kuruldu, o ortam nasıl sağlandı, bunun hepsinin belgeleri çıkacaktır. Ben buna eminim. Çünkü ben o zaman da ifade etmiştim. Bunlar Hamas usulü değil, farklı bir metot izlendi burada diye. Şimdi de aynı yerdeyim. Dolayısıyla böylesi bir kurgu işi buralara getirdi ve aslında plan çok netti. Amerika'nın İsrail'le birlikte el ele vererek hazırlamış olduğu planda esas plan sahibi Amerika'nın ta kendisiydi ve burada büyük bir etnik temizlik yapıp bölgeyi insansızlaştıracaklardı. Sonunda faturayı da Netanyahu'nun üzerine yıkıp ondan da kurtulacaklardı. Böylelikle hem Filistin hem de Netanyahu konusu küresel çetenin, siyonist çete için bitmiş olacaktı. Ama evdeki hesap Gazze'ye uymadı ve Gazze'de bu yiğitler aslı Türk olan, Türk soyundan gelme o yiğitler bugüne kadar aslanlar gibi direndiler ve halen de direnmeye devam ediyorlar. Böyle olunca da B planı, C planı diye arayışlar başladı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
Takas Bank
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! Dışarı atılan protestocular "Bugünün Hitleri" sloganı attı
Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacak
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: “Saldırılarla yılmayacağız”
CHP'ye Beykoz şoku! Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi