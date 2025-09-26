İspanya'dan Filistin'e dev yardım! UNWRA'ya 175 milyon dolarlık yardım

ABD'nin kesintileri sonrası zor günler geçiren UNRWA'ya nefes olacak dev yardım

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen basın toplantısında Filistinlilere yönelik çarpıcı bir destek açıklaması yaptı. ABD'nin yardımlarını kısmaya devam etmesiyle ayakta kalmakta zorlanan Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) için İspanya 2026 yılına kadar toplam 175 milyon dolar bağış yapacak. Bueno, "Filistin halkının yaşadığı acılara kayıtsız kalamayız. UNRWA'nın alternatifi yok" diyerek yardımın detaylarını duyurdu.



İspanya'nın açıklamasında dikkat çeken nokta, Madrid yönetiminin net tavrı oldu. Daha önce 2023'ten bu yana 70 milyon dolarlık katkı sağlayan İspanya, şimdi ek 11 milyon dolarlık yeni bir ödeme yapacağını duyurdu. 2026'ya kadar toplam 150 milyon euroyu bulan bu destek, ajansın faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Bueno, "Bazı ülkeler sözünden dönse de biz dönmeyeceğiz. UNRWA'nın çökmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.



