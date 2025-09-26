PODCAST CANLI YAYIN

İspanya'dan Filistin'e dev yardım! UNWRA'ya 175 milyon dolarlık yardım

ABD’nin çektiği yardımların ardından İspanya, Filistin için devreye girdi. Madrid yönetimi, UNRWA’ya 2026’ya kadar 175 milyon dolarlık destek sözü verdi.

ABD'nin kesintileri sonrası zor günler geçiren UNRWA'ya nefes olacak dev yardım

UNWRA'NIN ALTERNATİFİ YOK

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen basın toplantısında Filistinlilere yönelik çarpıcı bir destek açıklaması yaptı. ABD'nin yardımlarını kısmaya devam etmesiyle ayakta kalmakta zorlanan Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) için İspanya 2026 yılına kadar toplam 175 milyon dolar bağış yapacak. Bueno, "Filistin halkının yaşadığı acılara kayıtsız kalamayız. UNRWA'nın alternatifi yok" diyerek yardımın detaylarını duyurdu.

BU DRAMA SEYİRCİ KALAMAYIZ

İspanya'nın açıklamasında dikkat çeken nokta, Madrid yönetiminin net tavrı oldu. Daha önce 2023'ten bu yana 70 milyon dolarlık katkı sağlayan İspanya, şimdi ek 11 milyon dolarlık yeni bir ödeme yapacağını duyurdu. 2026'ya kadar toplam 150 milyon euroyu bulan bu destek, ajansın faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Bueno, "Bazı ülkeler sözünden dönse de biz dönmeyeceğiz. UNRWA'nın çökmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de katıldı. Safadi, Gazze'de yaşanan trajediyi "insan eliyle yaratılan kıtlık" olarak nitelendirdi. Lazzarini ise, ABD'nin yardımları kesmesinin ardından ajansın ciddi bir darboğaza girdiğini belirtti. "Geleneksel olarak ABD'den yıl başında aldığımız fon, ajansı bir süre ayakta tutardı. Şimdi 200 milyon dolarlık açıkla karşı karşıyayız" dedi.

TRAJİK DÖNEMLER KAPIDA

Lazzarini, UNRWA'nın aldığı tasarruf tedbirlerine rağmen durumun vahim olduğuna dikkat çekti. Mısır'daki personelin maaşlarının ödenemediğini, Lübnan ve Suriye'deki mülteci ailelerine verilen küçük yardımların bile kesildiğini söyledi. "İlk müdahale ekipleri de Gazze halkı gibi acı çekiyor. Bu, insani yardımın çöküşünün en açık göstergesi" ifadelerini kullandı. Lazzarini son sözlerinde, "Bize sadece para lazım değil. Asıl ihtiyacımız olan şey hemen şimdi bir ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın artırılmasıdır" diyerek dünyaya çağrıda bulundu.

