İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağında arıza! Paris’teki zirveye katılamadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Paris’te düzenlenen Ukrayna zirvesine gidemediği, toplantıya video konferans yoluyla katılacağı açıklandı. Zirvede, ateşkes sonrası Ukrayna’da güvence gücü oluşturulmasına ilişkin taslak planların ele alınması bekleniyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağında arıza! Paris’teki zirveye katılamadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağında arıza meydana geldiği ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Ukrayna zirvesine yüz yüze olarak katılamayacağı bildirildi.

SANCHEZ PARİS'TEKİ ZİRVEYE GİDEMEDİ

İspanya Başbakanlık Ofisi, Paris'te düzenlenen Ukrayna zirvesine katılmak üzere yola çıkan Başbakan Sanchez'ın uçağında teknik bir arıza yaşandığını açıkladı. Sanchez'in toplantıya video konferans yoluyla katılacağı bildirildi.

Koalisyonun, Ukrayna'da ateşkes sonrası asker konuşlandırmayı da içeren bir güvence gücü oluşturulmasına yönelik taslak planları görüşmesi bekleniyor.

