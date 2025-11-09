İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi

Rakefet, 2023 Hamas saldırılarının ardından aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle yeniden açıldı. (Fotoğraf: The Guardian)

Habere göre Filistinliler, hiç gün ışığı görmeden, yetersiz gıda ve tıbbi bakımla, ailelerinden ve dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde yaşıyor. Aralarında üniformasıyla gözaltına alınan bir hemşire ve yiyecek satan 18 yaşında bir genç de bulunuyor. Her ikisi de aylarca herhangi bir suçlama olmadan yeraltında tutuldu.

The Guardian, bu kişilerin İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI) tarafından temsil edildiğini ve Rakefet adlı bu yeraltı cezaevinde sistematik şiddet, dayak ve köpek saldırılarına maruz kaldıklarını aktardı.