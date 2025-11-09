PODCAST CANLI YAYIN

İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi

İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarını durdurmadı. Gazze'de çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce insan şehit olurken İngiliz medyası, İsrail'in vahşetini ortaya çıkardı. İngiliz medyası, Gazze'den alıkoyduğu onlarca Filistinliyi tamamen karanlıkta tutulduğu bir Rakefet hapishanesinde izole ediyor.

Soykırım devleti İsrail'in insanlık dışı yüzü bir kere daha ortaya çıktı.

Rakefet, 2023 Hamas saldırılarının ardından aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle yeniden açıldı. (Fotoğraf: The Guardian)Rakefet, 2023 Hamas saldırılarının ardından aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle yeniden açıldı. (Fotoğraf: The Guardian)

İngiliz medyası, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran, ateşkes tanımayan İsrail'in Rakefet hapishanesindeki vahşetini manşetine taşıdı.

GAZZELİLERİ KARANLIĞA MAHKUM ETTİLER

İngiliz Gazetesi The Guardian'ın özel haberine göre; İsrail yönetimi binlerce Gazzeli sivili, "Rakefet" adlı yeraltı hapishanesinde yıllarca süren insalık duşu suçlara tabi tutuyor.

Habere göre Filistinliler, hiç gün ışığı görmeden, yetersiz gıda ve tıbbi bakımla, ailelerinden ve dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde yaşıyor. Aralarında üniformasıyla gözaltına alınan bir hemşire ve yiyecek satan 18 yaşında bir genç de bulunuyor. Her ikisi de aylarca herhangi bir suçlama olmadan yeraltında tutuldu.

The Guardian, bu kişilerin İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI) tarafından temsil edildiğini ve Rakefet adlı bu yeraltı cezaevinde sistematik şiddet, dayak ve köpek saldırılarına maruz kaldıklarını aktardı.

BEN-GVİR TARAFINDAN YENİDEN AÇILDI

Rakefet hapishanesi, 1980'lerin başında "tehlikeli suçlular" için inşa edilmiş, ancak kısa süre sonra "insanlık dışı" koşulları nedeniyle kapatılmıştı.

Aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından hapishaneyi yeniden açtırdı.

