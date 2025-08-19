PODCAST CANLI YAYIN

İran’da "futbolda büyücülük" davası! 50'den fazla kişi ifadeye çağrıldı: 2 kişi gözaltına alındı

İran'da futbolda büyücülük iddiaları nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı. İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 50'den fazla kişinin ifadeye çağrıldığını açıkladı. Bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.

Giriş Tarihi:
İran’da "futbolda büyücülük" davası! 50'den fazla kişi ifadeye çağrıldı: 2 kişi gözaltına alındı

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

BÜYÜCÜYLE İRTİBATA GEÇENLER YAKALANDI
İran devlet televizyonunda konuşan Alevi, konuya ilişkin bilgi verdi. Alevi, "Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

İran tribünü (AA)İran tribünü (AA)

50'DEN FAZLA KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
"Futbolda büyücülükle" ilgili 50'den fazla kişinin de ifadeye çağırıldığını dile getiren Alevi, söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İran tribünü (AA)İran tribünü (AA)

4 ANTRENÖR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

Futbol (AA)Futbol (AA)

SAHALARA BÜYÜ YAPILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump'tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Trump Avrupa liderlerini karşısına dizdi o anlar gündem oldu! Bir de şapka koleksiyonu mesajı
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Çakarlı tetikçi! "Eko"sistemin "kiralık katil" şebekesi çözülüyor: Selahattin Yılmaz'a kim koruma tahsis etti? Fatih Keleş'ten itiraf
Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Yeşilçam'ın fettan güzeli Lale Belkıs’ın büyük sevdası... 11 yılda ne aşkı bitti ne acısı dindi