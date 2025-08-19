İran’da "futbolda büyücülük" davası! 50'den fazla kişi ifadeye çağrıldı: 2 kişi gözaltına alındı

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
BÜYÜCÜYLE İRTİBATA GEÇENLER YAKALANDI
İran devlet televizyonunda konuşan Alevi, konuya ilişkin bilgi verdi. Alevi, "Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden 2 kişi gözaltına alındı." dedi.
50'DEN FAZLA KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
"Futbolda büyücülükle" ilgili 50'den fazla kişinin de ifadeye çağırıldığını dile getiren Alevi, söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
4 ANTRENÖR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.