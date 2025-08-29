İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?

İngiltere hükümeti İsrailli yetkililerin Londra'da düzenlenecek olan savunma konferansına katılmasını engelledi.
İNGİLTERE'DEN İSRAİLLİ YETKİLİLERE ENGEL
İsrail Savunma Bakanlığı, her iki yılda bir Londra'da düzenlenen silah ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği büyük bir fuar olan DSEI'ye daha önce katılıyordu. İngiltere hükümetinden bir sözcü Politico'ya konuştu ve İsrail'in bu yıl davet edilmeyeceğini söyledi.
YETKİLİLER YOK AMA ŞİRKETLER KATILACAK
Öte yandan İsrailli silah şirketlerinin ise fuara katılacağı belirtildi. Bu durumun ise geniş çaplı protestolara yol açması bekleniyor.
İngiliz hükümet sözcüsü "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu daha da tırmandırma kararı yanlıştır. Bu nedenle İsrail hükümetinden hiçbir resmi heyet DSEI UK 2025'e davet edilmeyecektir." şeklinde konuştu.