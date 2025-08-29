İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?

DSEI, Ekran Görüntüsü

İNGİLTERE'DEN İSRAİLLİ YETKİLİLERE ENGEL

İsrail Savunma Bakanlığı, her iki yılda bir Londra'da düzenlenen silah ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği büyük bir fuar olan DSEI'ye daha önce katılıyordu. İngiltere hükümetinden bir sözcü Politico'ya konuştu ve İsrail'in bu yıl davet edilmeyeceğini söyledi.