Fransa’nın ardından İngiltere hükümeti de Londra’da düzenlenecek olan savunma konferansına İsrailli yetkililerin katılmasını Gazze’ye yönelik saldırıların artması dolayısıyla engelledi. Öte yandan İsrail silahlarının ise fuarda sergilenmesi bekleniyor. Bu durumun ise büyük çaplı protestolara yol açacağı düşünülüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?

İngiltere hükümeti İsrailli yetkililerin Londra'da düzenlenecek olan savunma konferansına katılmasını engelledi.

DSEI

İNGİLTERE'DEN İSRAİLLİ YETKİLİLERE ENGEL

İsrail Savunma Bakanlığı, her iki yılda bir Londra'da düzenlenen silah ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği büyük bir fuar olan DSEI'ye daha önce katılıyordu. İngiltere hükümetinden bir sözcü Politico'ya konuştu ve İsrail'in bu yıl davet edilmeyeceğini söyledi.

DSEI

YETKİLİLER YOK AMA ŞİRKETLER KATILACAK

Öte yandan İsrailli silah şirketlerinin ise fuara katılacağı belirtildi. Bu durumun ise geniş çaplı protestolara yol açması bekleniyor.

İngiliz hükümet sözcüsü "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu daha da tırmandırma kararı yanlıştır. Bu nedenle İsrail hükümetinden hiçbir resmi heyet DSEI UK 2025'e davet edilmeyecektir." şeklinde konuştu.

DSEI

Politico'ya konuşan sözcü ayrıca şu ifadeleri kullandı:

İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu daha da tırmandırma kararı yanlıştır. Bu nedenle, İsrail hükümetinden hiçbir resmi heyet DSEI UK 2025'e davet edilmeyecektir. Bu savaşı sona erdirecek bir diplomatik çözüm bulunmalı; derhal ateşkes ilan edilmeli, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım hızla artırılmalıdır.

İSRAİL STANDI TARTIŞMA KONUSU

Clarion Defence and Security Limited tarafından düzenlenen ve İngiltere hükümeti ile silahlı kuvvetlerinden önemli ölçüde destek gören fuarda İsrail'in standının olup olmayacağı ise hala tartışma konusu.

DSEI

FRANSA'DA SİYAH PERDE

İngiliz hükümetinin bu hamlesi, haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda yaşanan karışıklıkların ardından geldi. O dönemde İsrailli firmalara bazı silahları sergiden kaldırmaları emredilmiş ancak şirketler buna uymayı reddetmişti. Fransa ise soykırım silahlarını siyah perde ile örtmüştü.

İngiliz yetkililer, İsrail hükümetine bilgilendirme yapıldığını ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuka riayet etme konusunda kararlılık göstermesi hâlinde yasağın kaldırılabileceğini söyledi.

DSEI konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken Londra'daki İsrail Büyükelçiliği de yorum talebine henüz cevap vermedi.

İsrailin soykırım silahlarına siyah renkle perdeleme! Paris Havacılık Fuarında İsrailli yetkili karar skandal dedi çılgına döndüİsrailin soykırım silahlarına siyah renkle perdeleme! Paris Havacılık Fuarında İsrailli yetkili karar skandal dedi çılgına döndü

