Hindistan'ın maşasına idam kararı! Bangladeş'in kaçan Hasina insanlığa karşı suçlardan yargılandı

Bangladeş 'te mahkeme, Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid 'i "insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı idam cezasına çarptırdı.

3 yargıçtan oluşan jüri, gıyabında yargıladığı Hasina'nın, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne vardı. Eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve eski Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar verildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), 2024'teki protestolarda meydana gelen can kayıplarından sorumlu olduğu gerekçesiyle Hasina hakkında idam cezası istemiyle açılan davada kararını açıkladı.

17 Kasım 2025'te Bangladeş'in başkenti Dakka'da, polis devrik Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman'ın evinin yıkılmasını talep eden bir protesto sırasında protestocuları kovalıyor, Reuters

Bangladeş eski Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arşiv

Hasina ve Kamal'ın tüm malvarlığına el konulmasına karar veren mahkeme, protestolardaki sorumluluğunu kabul eden ve davada Hasina'ya karşı "itirafçı" olan eski Polis Genel Müfettişi Al-Mamun'a ise 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, ülke dışında olan Hasina ve Kamal hakkında tekrar Interpol aracılığıyla tutuklama emri çıkarılması için harekete geçileceğini bildirdi.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Muhammed Tajul İslam'ın sunduğu iddianamede, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolara yönelik müdahaleleri nedeniyle Hasina, eski İçişleri Bakanı Kamal ile Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Al-Mamun "insanlığa karşı suç işlemek"le suçlanmıştı.

Bangladeş'in Dakka kentinde, devrik Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı açılan davaların karara bağlanması öncesinde, polisin göstericileri dağıtmak için attığı ses bombasının yanından koşarak geçen insanlar, 17 Kasım 2025, Reuters

HASİNA HİNDİSTAN'A KAÇMIŞTI

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.