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Bangladeş’te neler oluyor? Başbakan Şeyh Hasina helikopterle yurt dışına kaçmıştı: Öğrenciler Muhammed Yunus'u istiyor

Bangladeş’te haftalardır devam eden öğrenci protestolarının ardından Başbakan Şeyh Hasina helikopter ile yurt dışına kaçtı. Bangladeş ordusu ülkede geçici hükümet kurulduğunu duyururken ABD’den seçimlerin bir an önce yapılması çağrısı geldi. Hindistan’ın maşası olarak görülen Şeyh Hasina’nın kaçmasının ardından ülkede kutlamalar yapılırken Bangladeş'te protestocu öğrenciler, geçiş hükümetine Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un liderlik etmesini istiyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:18 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 12:59
Bangladeş’te neler oluyor? Başbakan Şeyh Hasina helikopterle yurt dışına kaçmıştı: Öğrenciler Muhammed Yunus’u istiyor

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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan ve haftalarca devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarken Başbakan Şeyh Hasina helikopter ile ülkeden kaçtı.

Bangladeş'te protestocular Şeyh Hasina'nın başbakanlık konutunu bastı

BAŞBAKAN HASİNA HELİKOPTERLE KAÇTI

Hasina'nın özel danışmanlarından biri, başbakanın askeri helikopterle ülkeden kaçtığını bildirdi. Hasina'nın Hindistan'a Daha önce göstericilerin başbakanlık konutunu bastığı bildirilmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh HasinaBangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

BANGLADEŞ'TE GEÇİCİ HÜKÜMET

Başbakan Şeyh Hasina'nın kitlesel protestoların ardından ülkeden kaçmasının ardından Bangladeş ordusu, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı General Waker-Uz-Zaman, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın protestolar nedeniyle istifa etmesinin ardından tüm partilerden oluşan bir geçici hükümet kurulduğunu duyurdu.

"Ülkeye ilişkin tüm kararları artık ordu alacak" diyen Zaman konuya ilişkin istişarelerin ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabeddin ile yapıldığını kaydetti.

Savunma yetkilisi, Bangladeş'teki tüm şiddetin durdurulması çağrısında bulundu ve geçici hükümetin protestolar sırasında öldürülen tüm kişilerin soruşturulmasında adaleti sağlayacağına söz verdi.

PROTESTOCULAR NOBEL BARIŞ ÖDÜLLÜ YUNUS'U İSTİYOR

Bangladeş'te protestocu öğrenciler, geçiş hükümetine Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un liderlik etmesini istiyor.

Öğrenci protestolarının koordinatörlerinden Nahid İslam, ülkede kurulması planlanan geçiş hükümetinin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un geçmesini istediklerini açıkladı.

İslam, sosyal medyada paylaştığı videoda, protesto liderlerinin Yunus ile görüştüğünü ve Yunus'un mevcut durumu değerlendirerek görev üstlenmeyi kabul ettiğini aktardı

Muhammed YunusMuhammed Yunus

ÖĞRENCİLER ORDU KOMUTANI İLE GÖRÜŞECEK

Ordudan yapılan açıklamada, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman'ın Hasina'nın istifasını televizyondan duyurmasından ve geçici bir hükümet kurulacağını söylemesinden bir gün sonra, Salı günü yerel saatle öğlen (0600 GMT) protestoları düzenleyenlerle bir araya gelmeyi planladığı belirtildi.

ORDU "İSTİFA ET" DEMİŞTİ

Bangladeş'te şiddetli protestoların alevlenmesi üzerine Ordu dün, Başbakan Şeyh Hasina'dan görevinden istifa etmesini istedi. Bangladeş Ordusu, Hasina'ya istifası için 45 dakika süre vermişti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman'ın muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) de dahil olmak üzere büyük siyasi partilerle görüşmelerde bulunduğu ve daha sonra ulusa sesleniş konuşması yapmasının beklendiği bildirildi.

DAKKA'YA YÜRÜYÜŞ

Prothom Alo gazetesinin haberinde, Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi tarafından "Dakka'ya Yürüyüş" ismiyle düzenlenen protestoya ülke genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı bildirildi.

Başkentteki Shaheed Minar Anıtı'nın önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı belirtildi.

Dün hükümet karşıtı protestolarda aralarında polislerin de bulunduğu en az 97 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HİNDİSTAN'DAN SEYAHAT UYARISI

Hindistan, Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarını "çok dikkatli" olmaları konusunda uyardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Bangladeş'e seyahat etmeme uyarısı yapılarak bu ülkedeki vatandaşlara da hareketlerini kısıtlamaları tavsiyesinde bulunuldu.

15 BİN HİNDİSTAN VATANDAŞI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bangladeş'te geçen aydan bu yana protestolar sırasında en az 15 bin Hindistan vatandaşının bölgede olduğu, binlercesinin de ülkelerine döndüğü belirtildi.

3 GÜNLÜK RESMİ TATİL

Dün yaşanan olaylar üzerine başkent Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" konulmuş, hükümet ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etmişti.

Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatını vererek Facebook ve WhatsApp da engellenmişti.

BANGLADEŞ'TE NELER OLUYOR?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlatılmıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

BANGLADEŞ'TE ORDU SOKAĞA İNMİŞTİ

170 milyonluk ülkede öğrencilerin öncülük ettiği protestolara karşı "ölümcül" baskı sürerken ülke çapında sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Askeri personel ve polis, başken Dakka sokaklarında devriye olarak görevlendirilmişti.

Bangladeş'te ordu sokağa indiBangladeş'te ordu sokağa indi

TELEFON, İNTERNET YOK! BANGLADEŞ'E ULAŞMAK İMKANSIZ

Hükümetin geçtiğimiz haftalarda protestoları engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından ordu ülkenin pek çok bölgesinde kontrol noktaları kurmuştu. Günlerce internet kesintisi uygulanmıştı.

PROTESTOLARDAN SONRA YÜZDE 7'YE İNDİ

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, kamuda kontenjan kararına ilişkin çıkan şiddetli protestoların ardından işe giriş kontenjanlarının yüzde 93'ünün liyakate dayalı, geri kalan yüzde 7'lik kısmının da gazilerin yakınlarına verilmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararında değişikliğe gitti.

Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çeken Yüksek Mahkeme, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar verdi.

BAŞBAKAN VECİD HİNDİSTAN'IN MAŞASI MI?

El Cezire Dakka'da silah sesleri duyulduğunu doğruladı. Protestoları başlatan öğrencilerin ülke çapında desteklendiği belirtilirken vatandaşların çoğu ise Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in zorla iktidara geldiğini düşünüyor. Öte yandan Vecid'in Hindistan tarafından iktidara getirildiği ve Hindistan'ın İslam ve Müslümanlık karşıtı politikaları ile gündemde olan Başbakanı Narendra Modi'nin maşası olduğu düşünülüyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina VecidBangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid

İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere pek çok ülkede Bangladeşli öğrenciler, ülkede şiddetin durması için büyükelçiliklerin önünde bir araya geldi.

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı. Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Prostestocular, bu sistemin liyakate dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

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