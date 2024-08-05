Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan ve haftalarca devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarken Başbakan Şeyh Hasina helikopter ile ülkeden kaçtı.
BAŞBAKAN HASİNA HELİKOPTERLE KAÇTI
Hasina'nın özel danışmanlarından biri, başbakanın askeri helikopterle ülkeden kaçtığını bildirdi. Hasina'nın Hindistan'a Daha önce göstericilerin başbakanlık konutunu bastığı bildirilmişti.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina
BANGLADEŞ'TE GEÇİCİ HÜKÜMET
Başbakan Şeyh Hasina'nın kitlesel protestoların ardından ülkeden kaçmasının ardından Bangladeş ordusu, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.
Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı General Waker-Uz-Zaman, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın protestolar nedeniyle istifa etmesinin ardından tüm partilerden oluşan bir geçici hükümet kurulduğunu duyurdu.
"Ülkeye ilişkin tüm kararları artık ordu alacak" diyen Zaman konuya ilişkin istişarelerin ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabeddin ile yapıldığını kaydetti.
Savunma yetkilisi, Bangladeş'teki tüm şiddetin durdurulması çağrısında bulundu ve geçici hükümetin protestolar sırasında öldürülen tüm kişilerin soruşturulmasında adaleti sağlayacağına söz verdi.
PROTESTOCULAR NOBEL BARIŞ ÖDÜLLÜ YUNUS'U İSTİYOR
Bangladeş'te protestocu öğrenciler, geçiş hükümetine Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un liderlik etmesini istiyor.
Öğrenci protestolarının koordinatörlerinden Nahid İslam, ülkede kurulması planlanan geçiş hükümetinin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un geçmesini istediklerini açıkladı.
İslam, sosyal medyada paylaştığı videoda, protesto liderlerinin Yunus ile görüştüğünü ve Yunus'un mevcut durumu değerlendirerek görev üstlenmeyi kabul ettiğini aktardı
Muhammed Yunus
ÖĞRENCİLER ORDU KOMUTANI İLE GÖRÜŞECEK
Ordudan yapılan açıklamada, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman'ın Hasina'nın istifasını televizyondan duyurmasından ve geçici bir hükümet kurulacağını söylemesinden bir gün sonra, Salı günü yerel saatle öğlen (0600 GMT) protestoları düzenleyenlerle bir araya gelmeyi planladığı belirtildi.
ORDU "İSTİFA ET" DEMİŞTİ
Bangladeş'te şiddetli protestoların alevlenmesi üzerine Ordu dün, Başbakan Şeyh Hasina'dan görevinden istifa etmesini istedi. Bangladeş Ordusu, Hasina'ya istifası için 45 dakika süre vermişti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman'ın muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) de dahil olmak üzere büyük siyasi partilerle görüşmelerde bulunduğu ve daha sonra ulusa sesleniş konuşması yapmasının beklendiği bildirildi.
DAKKA'YA YÜRÜYÜŞ
Prothom Alo gazetesinin haberinde, Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi tarafından "Dakka'ya Yürüyüş" ismiyle düzenlenen protestoya ülke genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı bildirildi.
Başkentteki Shaheed Minar Anıtı'nın önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı belirtildi.
Dün hükümet karşıtı protestolarda aralarında polislerin de bulunduğu en az 97 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
HİNDİSTAN'DAN SEYAHAT UYARISI
Hindistan, Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarını "çok dikkatli" olmaları konusunda uyardı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Bangladeş'e seyahat etmeme uyarısı yapılarak bu ülkedeki vatandaşlara da hareketlerini kısıtlamaları tavsiyesinde bulunuldu.
15 BİN HİNDİSTAN VATANDAŞI ÜLKESİNE DÖNDÜ
Bangladeş'te geçen aydan bu yana protestolar sırasında en az 15 bin Hindistan vatandaşının bölgede olduğu, binlercesinin de ülkelerine döndüğü belirtildi.