"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatını vererek Facebook ve WhatsApp da engellenmişti.

Dün yaşanan olaylar üzerine başkent Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" konulmuş, hükümet ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etmişti.

170 milyonluk ülkede öğrencilerin öncülük ettiği protestolara karşı "ölümcül" baskı sürerken ülke çapında sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Askeri personel ve polis, başken Dakka sokaklarında devriye olarak görevlendirilmişti.

Hükümetin geçtiğimiz haftalarda protestoları engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından ordu ülkenin pek çok bölgesinde kontrol noktaları kurmuştu. Günlerce internet kesintisi uygulanmıştı.

BAŞBAKAN VECİD HİNDİSTAN'IN MAŞASI MI?

El Cezire Dakka'da silah sesleri duyulduğunu doğruladı. Protestoları başlatan öğrencilerin ülke çapında desteklendiği belirtilirken vatandaşların çoğu ise Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in zorla iktidara geldiğini düşünüyor. Öte yandan Vecid'in Hindistan tarafından iktidara getirildiği ve Hindistan'ın İslam ve Müslümanlık karşıtı politikaları ile gündemde olan Başbakanı Narendra Modi'nin maşası olduğu düşünülüyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid

İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere pek çok ülkede Bangladeşli öğrenciler, ülkede şiddetin durması için büyükelçiliklerin önünde bir araya geldi.

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı. Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Prostestocular, bu sistemin liyakate dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.