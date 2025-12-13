PODCAST CANLI YAYIN

Hindistan’da dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’yi görmek için saatlerce bekleyip 12 bin rupi ödeyen binlerce taraftar, Messi’nin sahada sadece kısa bir tur atıp güvenlik gerekçesiyle ayrılmasıyla öfkeden deliye döndü. Sahayı basan öfkeli taraftar etrafa saldırırken sandalyeler ve şişeler havada uçuştu.

Giriş Tarihi:
Hindistan’da Messi kaosu! Binlerce rupi ödediler yıldız futbolcuyu göremeyince sahayı birbirine kattılar

Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Hindistan ziyareti binlerce taraftarın sahaya hücum edip şişe fırlatmasıyla tam bir kaosa dönüştü.

Messi ziyareti Hindistan'ı karıştırdı, AFPMessi ziyareti Hindistan'ı karıştırdı, AFP

SAHADA MESSİ KAOSU

Messi'yi karşılamak için gece yarısından itibaren toplanan kalabalık saatlerce sahada bekledi.

Hindistan futbolu için tarihi bir dönüm noktası olarak tanıtılan GOAT Tour kaosla sonuçlandı.

Hindistan’da messi izdihamı

SAATLERCE BEKLEDİLER BİR DE 12 BİN RUPİ ÖDEDİLER

12 bin rupi yani yaklaşık 5 bin 650 Türk Lirası ödeme yapan taraftar Messi'yi yakından görmeyi bekliyordu. Arjantinli yıldız ise sadece sahada kısa bir tur attı. Etrafı yetkililer ve ünlülerle çevrili olan Messi 20 dakika sonra güvenlik gerekçesi ile alandan çıkarıldı.

Sandalyeler havada uçuştu, AFPSandalyeler havada uçuştu, AFP

ÇİLEDEN ÇIKIP SAHAYI BASTILAR

Messi sahadan erken ayrılınca taraftar ise çileden çıktı. Taraftarın bazıları sahaya girdi, bazıları ise sahaya plastik sandalyeler ve su şişeleri fırlattı. Öfke giderek artarken taraftar afişleri yırttı ve çadırları söktü.

2022 Dünya Kupası'nın galibi Messi'nin sahada kısa bir gösteri maçı yapması bekleniyordu fakat yapmadı.

Sandalyeler havada uçuştu, AFPSandalyeler havada uçuştu, AFP

Hint haber ajansı ANI'ye konuşan bir taraftar "Messi'nin etrafında sadece liderler ve oyuncular vardı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım. O zaman bizi neden çağırdılar? 12 bin rupi ödedik ama yüzünü bile göremedik." dedi.

Hindistan'da Messi heykeli, AFPHindistan'da Messi heykeli, AFP

MESSİ'NİN 21 METRELİK HEYKELİNİ DİKTİLER

Messi'nin Hindistan ziyareti Kolkata, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi'yi kapsarken, turun ilk ayağı Kolkata oldu.

Burada, yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki dev Messi heykeli kamuoyuna tanıtıldı. 45 kişilik bir ekip tarafından 27 günde tamamlanan heykelin açılışı, güvenlik endişeleri nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sanal tanıtım ise Messi'yi yakından görmek isteyen binlerce taraftarı stada akın etmeye sevk etti.

