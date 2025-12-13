Hindistan’da Messi kaosu! Binlerce rupi ödediler yıldız futbolcuyu göremeyince sahayı birbirine kattılar

Messi ziyareti Hindistan'ı karıştırdı, AFP

SAHADA MESSİ KAOSU

Messi'yi karşılamak için gece yarısından itibaren toplanan kalabalık saatlerce sahada bekledi.

Hindistan futbolu için tarihi bir dönüm noktası olarak tanıtılan GOAT Tour kaosla sonuçlandı.

Hindistan’da messi izdihamı

SAATLERCE BEKLEDİLER BİR DE 12 BİN RUPİ ÖDEDİLER

12 bin rupi yani yaklaşık 5 bin 650 Türk Lirası ödeme yapan taraftar Messi'yi yakından görmeyi bekliyordu. Arjantinli yıldız ise sadece sahada kısa bir tur attı. Etrafı yetkililer ve ünlülerle çevrili olan Messi 20 dakika sonra güvenlik gerekçesi ile alandan çıkarıldı.