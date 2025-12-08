İsrail Gazze'de soykırım yaptı. 70 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce çocuk annesiz babasız kaldı. Han Yunus kenti de yıkımın merkez üssüydü. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail ordusunun saldırılarında yıkılan evlerinin enkazı arasında hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor. İsrail'in yoğun bombardımanı sırasında binlerce roketin sivil yerleşimlere isabet etmesi sonucu çok sayıda konut ve yüksek katlı bina yerle bir oldu. Kent sakinleri, tamamen yıkılan evlerinin enkazını kendi imkânlarıyla kaldırarak geriye kalan bölümlerde yaşamlarını sürdürebilmek için çaba gösteriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN