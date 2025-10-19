Hamas'tan ABD'ye yanıt: Bunlar İsrail propagandasıdır!

Hamas, ABD'nin "Filistinli grup ateşkesi ihlal edecek" iddiasına hızlıca yanıt verdi. Yapılan açıklamada "Bu temelsiz iddialar, İsrail'in yanıltıcı propagandasıyla tamamen uyumludur" denildi.
ABD GARANTÖR ÜLKELERE NE DEDİ?
Edinilen bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze ateşkes anlaşmasını garanti eden ülkelere, "Hamas'ın Gazze halkına karşı ateşkes ihlali yapacağını" iletti. ABD, ülkelere elindeki "güvenilir raporlar" hakkında bilgi verdi.
Bakanlık yaptığı açıklamada, Filistinli sivillere yönelik planlı bir saldırı gerçekleştirileceğini iddia etti, "Bu saldırı ateşkes anlaşmasının doğrudan ve ciddi bir ihlali olacaktır" dedi.
HAMAS'TAN SERT AÇIKLAMA
Hamas ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
Yapılan açıklamada "Bu temelsiz iddialar, İsrail'in yanıltıcı propagandasıyla tamamen uyumludur ve işgalin halkımıza karşı sürdürdüğü suçları ve organize saldırıları örtbas etmektedir." İfadeleri kullanıldı.
Hamas, Filistinli sivillere yönelik cinayet, kaçırma, yardım kamyonlarının çalınması ve saldırı eylemlerini gerçekleştiren suç çetelerinin, İsrail tarafından kurulduğunu, silahlandırıldığını ve finanse edildiğini vurguladı.