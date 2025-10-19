Hamas'tan ABD'ye yanıt: Bunlar İsrail propagandasıdır!

PODCAST CANLI YAYIN

Hamas, ABD’nin Gazze'de sağlanan ateşkesin Hamas tarafından ihlal edilebileceğine dair istihbarat raporlarını sert bir dille reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Washington'un Gazze ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerine, Hamas'ın Gazze halkına yönelik anlaşmayı ihlal ettiğine dair güvenilir raporlar bildirdiğini duyurdu.

Hamas, ABD'nin "Filistinli grup ateşkesi ihlal edecek" iddiasına hızlıca yanıt verdi. Yapılan açıklamada "Bu temelsiz iddialar, İsrail'in yanıltıcı propagandasıyla tamamen uyumludur" denildi.

Filistinli ekipler, Han Yunus'ta yaşamını yitiren İsrailli esirlerin cenazelerini arıyor (AA)Filistinli ekipler, Han Yunus'ta yaşamını yitiren İsrailli esirlerin cenazelerini arıyor (AA)

ABD GARANTÖR ÜLKELERE NE DEDİ?

Edinilen bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze ateşkes anlaşmasını garanti eden ülkelere, "Hamas'ın Gazze halkına karşı ateşkes ihlali yapacağını" iletti. ABD, ülkelere elindeki "güvenilir raporlar" hakkında bilgi verdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Filistinli sivillere yönelik planlı bir saldırı gerçekleştirileceğini iddia etti, "Bu saldırı ateşkes anlaşmasının doğrudan ve ciddi bir ihlali olacaktır" dedi.

Filistinli ekipler, Han Yunus'ta yaşamını yitiren İsrailli esirlerin cenazelerini arıyor (AA)Filistinli ekipler, Han Yunus'ta yaşamını yitiren İsrailli esirlerin cenazelerini arıyor (AA)

HAMAS'TAN SERT AÇIKLAMA

Hamas ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yapılan açıklamada "Bu temelsiz iddialar, İsrail'in yanıltıcı propagandasıyla tamamen uyumludur ve işgalin halkımıza karşı sürdürdüğü suçları ve organize saldırıları örtbas etmektedir." İfadeleri kullanıldı.

Hamas, Filistinli sivillere yönelik cinayet, kaçırma, yardım kamyonlarının çalınması ve saldırı eylemlerini gerçekleştiren suç çetelerinin, İsrail tarafından kurulduğunu, silahlandırıldığını ve finanse edildiğini vurguladı.

Gazze’de hedef alınan araçtan 9 kişinin cenazesine ulaşıldı (AA)Gazze’de hedef alınan araçtan 9 kişinin cenazesine ulaşıldı (AA)

İSRAİL ATEŞKESTEN BU YANA 34 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Gazze İnsan Hakları Merkezi, soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre ise ateşkesi en az 47 defa ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda en az 38 Filistinli'yi öldürdü, 143 kişiyi yaraladı.

Medya Ofisi, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı dile getirildi.

Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyorGazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor

