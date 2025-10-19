Hamas'tan ABD'ye yanıt: Bunlar İsrail propagandasıdır!

Gazze’de hedef alınan araçtan 9 kişinin cenazesine ulaşıldı (AA)

İSRAİL ATEŞKESTEN BU YANA 34 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Gazze İnsan Hakları Merkezi, soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre ise ateşkesi en az 47 defa ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda en az 38 Filistinli'yi öldürdü, 143 kişiyi yaraladı.

Medya Ofisi, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı dile getirildi.