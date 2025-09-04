Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler

Siyonist ordu Gazze'de çocuk, genç, yaşlı demeden saldırılarını sürdürürken Google'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisiyle 6 ay süreli ve 45 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
SÖZLEŞMENİN AMACI: SOYKIRIMI ÖRTBAS ETMEK
ABD merkezli haber sitesi Drop Site News'in Çarşamba günü yayımladığı raporda ise sözleşmenin amacının, hükümetin mesajlarını yaymak ve Gazze'deki insani krizi göz ardı etmek olduğu ifade edildi.
6 AYLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATILDI
Haziran sonunda imzalanan altı aylık sözleşmede Google, Netanyahu'nun halkla ilişkiler stratejisinin destekçisi olarak "kilit bir yapı" şeklinde tanımlandı. Kampanya, İsrail'in 2 Mart'ta Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt gibi temel insani yardımları engellemesinin ardından başlatıldı.