Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler

ABD merkezli Drop Site News’in ortaya çıkardığı belgeler, Google’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisiyle 6 ay süreli 45 milyon dolarlık bir propaganda anlaşması yaptığını gözler önüne serdi. Haziran sonunda imzalanan sözleşmeyle birlikte Google, İsrail hükümetinin Gazze’deki insani krizi gizlemeyi amaçlayan dijital kampanyalarının “kilit aktörü” haline geldi. Anlaşma kapsamında, “Gazze’de açlık yok” mesajını veren videolar YouTube ve Display & Video 360 üzerinden sponsorlu reklamlarla milyonlara ulaştırılırken, belgelerde bu çalışmalar açıkça “propaganda” olarak tanımlandı.

Siyonist ordu Gazze'de çocuk, genç, yaşlı demeden saldırılarını sürdürürken Google'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisiyle 6 ay süreli ve 45 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMENİN AMACI: SOYKIRIMI ÖRTBAS ETMEK

ABD merkezli haber sitesi Drop Site News'in Çarşamba günü yayımladığı raporda ise sözleşmenin amacının, hükümetin mesajlarını yaymak ve Gazze'deki insani krizi göz ardı etmek olduğu ifade edildi.

6 AYLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATILDI

Haziran sonunda imzalanan altı aylık sözleşmede Google, Netanyahu'nun halkla ilişkiler stratejisinin destekçisi olarak "kilit bir yapı" şeklinde tanımlandı. Kampanya, İsrail'in 2 Mart'ta Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt gibi temel insani yardımları engellemesinin ardından başlatıldı.

"GAZZE'DE YEMEK VAR" PROPAGANDASI

Anlaşma kapsamında Netanyahu'yu destekleyen reklamların YouTube ve Google'ın Display & Video 360 platformu üzerinden yayınlandığı belirtilirken hükümet belgelerinde ise bu kampanyaların propaganda olarak geçtiği ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "Gazze'de yemek var, diğer tüm iddialar yalan" mesajı veren videonun, sponsorlu paylaşımlarla 6 milyondan fazla izlendiği de anlaşıldı.

PLATFORM X'E 3 MİLYON DOLAR ÖDEME

Öte yandan raporda, katil İsrail hükümetinin diğer teknoloji devleriyle yaptıkları anlaşmalar da ortaya çıktı. Netanyahu'nun katliamlarını örtbas etmek için sosyal medya platformu X'e 3 milyon dolar, Fransız-İsrail ortaklığı Outbrain/Teads'e ise 2,1 milyon dolar reklam yatırımı yaptığı anlaşıldı.

