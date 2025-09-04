Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler

"GAZZE'DE YEMEK VAR" PROPAGANDASI



Anlaşma kapsamında Netanyahu'yu destekleyen reklamların YouTube ve Google'ın Display & Video 360 platformu üzerinden yayınlandığı belirtilirken hükümet belgelerinde ise bu kampanyaların propaganda olarak geçtiği ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "Gazze'de yemek var, diğer tüm iddialar yalan" mesajı veren videonun, sponsorlu paylaşımlarla 6 milyondan fazla izlendiği de anlaşıldı.

PLATFORM X'E 3 MİLYON DOLAR ÖDEME

Öte yandan raporda, katil İsrail hükümetinin diğer teknoloji devleriyle yaptıkları anlaşmalar da ortaya çıktı. Netanyahu'nun katliamlarını örtbas etmek için sosyal medya platformu X'e 3 milyon dolar, Fransız-İsrail ortaklığı Outbrain/Teads'e ise 2,1 milyon dolar reklam yatırımı yaptığı anlaşıldı.