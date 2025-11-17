PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de katliam istiyor! İsrailli bakandan suikast tehdidi: Tasarı BMGK'da onaylanırsa...

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Gazze tasarısının BMGK'dan geçmesi halinde Tel Aviv yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı gözaltına almasını istedi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Gazze Şeridi'ne ilişkin tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanması halinde Filistin Yönetimi yetkililerine "hedefli suikast" ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gözaltına alınması tehdidinde bulundu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi'nde liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin grup toplantısında konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek ABD'nin BMKG'ya sunduğu Gazze'ye ilişkin tasarının onaylanması halinde Filistin Yönetimi liderlerinin "hedefli suikastlerle" öldürülmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanmasını istedi.

Ben-Gvir, ayrıca, "Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ilgili söylemin geri dönüşüne tanık olacaklarını" söyledi.

Filistin Devleti'nin kurulması ve tanınmasını hızlandıracağı gerekçesiyle Tel Aviv yönetiminde endişeyle karşılanan başta Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) görevlendirilmesi ve İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesine yönelik çerçeveyi kapsayan Gazze tasarısının bu akşam BMGK'de oylanması bekleniyor.

ABD'NİN GAZZE TASARISI İSRAİL'DE TEPKİYLE KARŞILANIYOR

ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin tasarının Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açabilecek ifadeler barındırması Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtı.

Yerel basına konuşan İsrailli siyasi kaynaklar, oylanacak ABD tasarısının Filistin Devleti'nin tanınmasına giden yola işaret ettiğini aktarıyor.

Tasarı maddeleri arasında, "Filistin Yönetimi'nin reform planı makul bir biçimde uygulanmasının ve Gazze'nin yeniden inşasında ilerleme kaydedilmesinin ardından Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmelerine ve bir devlet kurmalarına yönelik güvenilir bir yol için koşullar sağlanabilir." ifadesi de yer alıyor.

Tasarı metninde yer alan, "ABD, İsrail ile Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh şekilde birlikte yaşam için siyasi bir gelecek oluşturma konusunda anlaşmaya varmak amacıyla diyalog yürütecek." ifadesinin İsrail'de rahatsızlık uyandırdığı kaydediliyor.

ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul ettiABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti

PLAN NE İÇERİYOR?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'de bu akşam yapılması planlanıyor.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF'nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.

