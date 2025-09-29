ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump 20 maddelik Gazze planını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu basın karşısına çıkarak toplantıdan çıkan kararı duyurdu.
Takvim.com.tr görüşmeyle ilgili detayları ve son gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ARAP VE MÜSLÜMAN ÜLKELERİNDEN ORTAK BİLDİRİ
New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Arap ve Müslüman ülkelerinin temsilcileri, görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımladı.
İşte o açıklama...
“Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik liderliğini ve samimi çabalarını memnuniyetle karşılamakta ve barışa giden bir yol bulma konusundaki yeteneğine güvenlerini ifade etmektedir.”
“Bakanlar, bölgede barışı sağlama noktasında ABD ile olan ortaklığın önemini vurgulamaktadır.”
“Bu doğrultuda, Bakanlar Başkan Trump’ın savaşı sona erdirme, Gazze’yi yeniden inşa etme, Filistin halkının yerinden edilmesini önleme ve kapsamlı bir barışı ilerletmeye yönelik önerisi ile Batı Şeria’nın ilhakına izin vermeyeceğine dair açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır.”
“Bakanlar, ABD ve taraflarla olumlu ve yapıcı bir şekilde çalışmaya, anlaşmayı sonuçlandırmaya ve uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını teyit etmekte, bunun da bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına alacak bir şekilde olacağını belirtmektedir.”
“Ayrıca, Gazze’deki savaşı, insani yardımların Gazze’ye sınırsız şekilde ve yeterli ölçüde ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail’in tam çekilmesini, Gazze’nin yeniden inşasını ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun açılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşma aracılığıyla sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışma yönündeki ortak taahhütlerini yeniden teyit etmektedirler.”
“Bu çözüm uyarınca Gazze, uluslararası hukuka uygun olarak Batı Şeria ile birlikte bir Filistin devletine tam şekilde entegre edilecektir ve bu da bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynayacaktır.”
TRUMP NETANYAHU'YU UĞURLAMADI
ABD Başkanı Donald Trump, ortak basın toplantısının ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Netanyahu'yu uğurlamadı.
HAMAS'TAN TRUMP PLANINA İLK TEPKİ GELDİ
Hamas’ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, "Basın toplantısında savaşı sona erdirme planıyla ilgili söylenenler İsrail'in bakış açısına yakın, Netanyahu'nun savaşı sürdürmek için ısrar ettiği şeylere yakın" dedi.
Trump’ın açıkladığı Gazze planının henüz ellerine ulaşmadığını açıklayan Mardawi, "Bu plana yanıt vermeden önce yazılı ve net bir şekilde almamız gerekiyor. Plan, Hamas ve Filistinli örgütlerin elinde olmalı" dedi.
KATİL NETANYAHU AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Netanyahu, "Sayın Başkan, Hamas planınızı reddederse ya da sözde kabul edip sonra karşı gelecek her şeyi yaparsa İsrail işi kendi başına bitirecek. Bu kolay ya da zor yoldan yapılabilir. Ancak yapılacak." dedi.
Öte yandan Netanyahu, Birleşmiş Milletlerde (BM) birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının "terörizmi ödüllendirdiğini ve İsrail'in varlığını tehdit ettiğini" savundu.
Netanyahu, Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde Filistin yönetiminin, İsrail'e karşı "nefret içerikli" ders kitaplarını değiştirmesi, medyadaki "kışkırtıcı" söylemleri sonlandırması gibi reformların yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davalara son vermesi ve İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıması gerektiğini de öne sürdü.
İsraillilerin büyük çoğunluğunun Filistin yönetiminin bu yönde değişeceğine inanmadığını savunan Netanyahu, Trump'ın planının "İsrail'le gerçek bir barışa bağlı aktörlerce yönetilecek pratik ve gerçekçi bir yol" sunduğunu ileri sürdü.
Netanyahu, Trump'ın liderliğiyle Abraham Anlaşmalarının yeniden canlandırılabileceğini ve daha fazla Arap ve Müslüman ülkenin sürece dahil olabileceğini de savundu.
TRUMP AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Görüşme sonrasında ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı"na ilişkin "Gazze'deki savaşı sona erdirme planınızı destekliyorum, bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.
Netanyahu, Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Trump'ın Gazze'de barış planına ilişkin konuştu.
Trump'ın planına ilişkin "Gazze'deki savaşı sona erdirme planınızı destekliyorum, bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor." diyen Netanyahu, "Hamas planınızı kabul ederse, Sayın Başkan, ilk adım makul bir geri çekilme olacak, ardından 72 saat içinde tüm rehinelerimiz serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.
Netanyahu, plan kapsamında Trump'ın da bulunacağı "Barış Kurulu"na ilişkin, "Bu uluslararası kurul başarılı olursa, savaşı kalıcı olarak sona erdirmiş olacağız." iddiasında bulundu.
İsrail'in, Gazze'nin "silahsızlandırılmasıyla" orantılı olarak bölgeyi askerden arındıracağını ancak ordunun belirsiz bir süre boyunca güvenlik çeperi içinde bulunacağını öne süren Netanyahu, "Gazze'de barışcıl sivil bir idare olacak, bu idare Filistin yönetimi ve Hamas tarafından yönetilmeyecek." dedi.
Netanyahu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda konuştuğunu ve İsrail'in başkent Doha'ya saldırısı nedeniyle özür dilediğini ifade etti.
Başbakan Netanyahu, Trump'ın Katar, İsrail ve ABD arasında üçlü kurul kurma teklifinden memnuniyet duyduğunu belirterek fikir ayrılıklarını azaltmaya çalışmak istediklerini söyledi.
HAMAS'A TEHDİT
ABD'nin 22 Haziran'da İran'daki nükleer tesislere yönelik "Gece Yarısı Çekici" operasyonu kapsamında Trump'ın B-2 uçaklarını gönderme kararının "bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getirdiğini" savunan Netanyahu, ABD Başkanı'nın Gazze planıyla barışın "yayılacağını" ileri sürdü.
"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR ADAM"
Katar’ın emri inanılmaz bir insan, Birleşik Arap Emirleri tamamen içindeydi, müdahil oldukları bir durumdu, müzakerelere katıldı. 2 bin-3 bin yıl geçti, karmaşık olması normal. Ürdün kralı bizimleydi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bir dostum, güçlü ve iyi bir adam. Endonezya Cumhurbaşkanı harika bir lider, kendisi bizimleydi. Bazıları telefonla ulaştı. Pakistan Başbakanı da bizimleydi başından beri. Bu anlaşmaya inandıklarını açıkladılar. Bunu yüzde yüz desteklediklerini söylediler. Mısır Cumhurbaşkanı harika bir insan.
"HAMAS DA BİTİRMEK İSTİYOR"
Hamas tarafından kabul edilirse bu teklif tüm geri kalan rehinelerin serbest kalmasını öngörüyor, 72 saati geçemez, bunu söylerken mutsuzum, ebeveynler için de genç erkeklerin naaşını almak da zor, ebeveynlerle görüştüm ve hayatını kaybetmiş oğulların naaşını almak onlar için önemli. Silahtan arındırılmış bir Gazze, Hamasın askeri kapasitesinden arındırılması derhal gerçekleştirilmeli. Bahsettiğim ülkelere Hamas’a ile ilgilenmelerini istiyorum. Hamas da bitirmek istiyor. Bu iyi bir şey, tüm terör alt yapısının, tüneller, silah üretim merkezi, yerel polis güçlerinin de, yeni bir geçiş hükümeti olacak ve İsrail kademeli çekilecek.
Daha fazla silah ateşlenmeyecek. Arap ve Müslüman ülkeler, Hamas ile ilgilenmeli, bizim ilgilenmediğimiz bir grup. Eğer yapmazlarsa İsrail, ABD’nin tam desteği ile binlerce yıldır bu süreçteydi, İsrail Hamas’ı yok etme konusunda benim tam desteğimi alacak. Hamas anlaşmayı reddederse size yapmanız gereken şeyi yapmak üzere tüm desteği vereceğiz, nihai olan tehdidi ortadan kaldırmak olacaktır. Bu Hamas tarafından ortaya konan bir tehdit, terör sona ermeli ve bunun ebedi olarak sürmesini umuyoruz, planımın yeni bir uluslararası gözetim kurumu, bir barış kurulu kurulacak. Bu kurul ABD yetkilisi tarafından gerçekleştirilecek, diğer ülkelerin de kurulda olacak, İngiltere Eski Başbakanı iyi bir insan, diğer insanlar daha sonra açıklanacak, ben hariç her kes bu kurulda olmak istedi. Filistinlilerden oluşan bir hükümet için adımlar atılacak, Hamas, Filistin’in yönetiminde yer almayacak.
Detaylar geliyor...
TRUMP’IN 20 MADDELİK GAZZE BARIŞI PLANI
İşte ABD’nin Gazze planı:
1) Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikallikten arındırılmış ve terörden uzak bir bölge olacak.
2) Gazze, halkının yararına yeniden inşa edilecek.
3) Her iki taraf da teklifi kabul ederse savaş derhal sona erecek, İsrail güçleri tüm operasyonlarını durduracak ve aşamalı olarak Gazze'den çekilecek.
4) İsrail anlaşmayı kamuoyu önünde kabul ettikten sonra 72 saat içinde yaşayan tüm rehineler ve cenazeler iade edilecek.
5) Tüm rehineler teslim serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 250 müebbet hapis cezası alan mahkumun ve 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan bin 700 kişinin serbest bırakılacağını açıklayacak. İsrail, ayrıca 15 Filistinlinin cenazesini teslim edecek.
6) Rehineler iade edildikten sonra barış içinde birlikte yaşamaya bağlılık gösteren Hamas üyelerine af tanınacak, Gazze'den ayrılmak isteyen üyelere ise kabul eden ülkelere güvenli geçiş hakkı verilecek.
7) Bu anlaşma kabul edildikten sonra Gazze'ye derhal tam yardım gönderilecek. Yardım miktarları Ocak 2025 rehine anlaşmasında belirlenen seviyelerin altında olmayacak. Bu yardımlar altyapının (su, elektrik, kanalizasyon) onarımı, hastane ile fırınların onarımı, molozların kaldırılması ve yolların açılması için gerekli ekipmanların sağlanmasını da kapsayacak.
8) Yardımlar, İsrail ve Hamas'ın müdahalesi olmadan Birleşmiş Milletler ve Kızılay tarafından, ayrıca İsrail ya da Hamas ile bağlantısı olmayan diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.
9) Gazze, halkın günlük hizmetlerini sağlamakla görevlendirilecek Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecek. Komite, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare içinde kuracağı yeni bir uluslararası yapı tarafından denetlenecek. Bu yapı, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşasının finansmanına yönelik bir çerçeve oluşturacak.
10) Gazze'yi yeniden inşa etmek için modern Orta Doğu şehirleri inşa etmekte deneyimli uzmanların bir araya getirilmesini ve yatırım çekmeye, istihdam yaratmaya yönelik mevcut planların dikkate alınmasını içeren bir ekonomik plan oluşturulacak. Bu yatırımlar gelecekteki Gazze için iş, fırsat ve umut yaratacak.
11) Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilecek indirimli gümrük vergileri ve erişim oranlarıyla bir ekonomik bölge kurulacak.
12) Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak, ancak ayrılmayı tercih edenlerin geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazzelilerin bölgede kalmaları teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.
13) Hamas'ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak. Tüneller de dahil olmak üzere tüm saldırı amaçlı askeri altyapının yok edilmesi ve inşa edilmesine son verilmesi taahhüt edilecek. Gazze'nin yeni liderleri komşularıyla barış içinde birlikte yaşamayı taahhüt edecek.
14) Bölgesel ortaklar, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların yükümlülüklerine uymasını ve Gazze'nin İsrail'e ve kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için güvenlik garantisi verecek.
15) ABD, Arap ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'de güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacak. Bu güç, uzun vadeli iç güvenlik organı olarak görev yapacak Filistin polis teşkilatını kuracak ve eğitecek. Taraflar arasında bir çatışma önleme mekanizması üzerinde mutabakata varılacak.
BEYAZ SARAY’DAN GAZZE İÇİN YENİ YOL HARİTASI
ABD Başkanı Donald Trump’ın “kapsamlı Gazze barış planı” çerçevesinde öngördüğü harita kamuoyuna yansıdı.
Plana göre, Gazze’de aşamalı bir geri çekilme süreci öngörülüyor. Haritada mavi hat, İsrail ordusunun mevcut kontrol hattını; sarı hat, ilk geri çekilme hattını; kırmızı hat, ikinci geri çekilme hattını gösteriyor. En sondaki çizgili bölge ise üçüncü aşamada İsrail’in güvenli bölgesi olarak tanımlanıyor.
Söz konusu planın, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede güvenliğin yeniden tesis edilmesi için taraflara sunulduğu bildirildi.
NETANYAHU KATAR'DAN ÖZÜR DİLEDİ!
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sırasında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Netanyahu, 9 Eylül’de Doha’ya düzenlenen hava saldırısında Katar’ın egemenliğinin ihlal edilmesinden dolayı özür diledi. Ayrıca saldırıda bir Katarlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesinden üzüntüyü duyduğunu söyledi
Görüşmenin, Netanyahu ile Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen temaslar sırasında yapıldığı bildirildi.
TRUMP 20 DAKİKA BEKLETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'yu karşıladı. İsrail Başbakanı'nın duyurulan saatten 20 dakika sonra Beyaz Saray'a giriş yaptığı bildirildi.
GAZZE'DE BARIŞ OLACAK
Trump, basın mensuplarına, "Gazze'de barış olacak, çok eminim" dedi.
BEYAZ SARAY: ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ
Gazze’de soykırım faaliyetlerini sürdüren İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün yerel saatle 18.00’da Beyaz Saray'a varması bekleniyor. Yaklaşık yarım saat sonra, Trump ve Netanyahu'nun Oval Ofis'te basına kapalı bir ikili görüşme yapması planlanıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider öğlen saatlerinde Kabine Odası'nda öğle yemeği için ara verecek ve ardından 20.15'te basına hitap edecek.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir çerçeve anlaşma üzerinde anlaşmaya "çok yakın" olduğu belirtildi.
Fox News'in "Fox and Friends" programında konuşan Leavitt, Başkan Donald Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile 21 maddelik bir barış planını görüşeceğini söyledi.
Leavitt, Trump'ın Hamas ile arabuluculuk yapan Katar'daki liderlerle görüşeceğini de sözlerine ekledi.
Beyaz Saray Sözcüsü ateşkese ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Her iki taraf için de makul bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da biraz taviz vermesi ve masadan biraz mutsuz kalkması gerekiyor, ancak nihayetinde bu çatışmayı bu şekilde sonlandıracağız.”
Trump'ın öğleden sonra ayrıca hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla Kongre liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
ABD BASINI: TRUMP BU SEFER SIRTINI DÖNEBİLİR!
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeye saatler kala Amerika merkezli Axios haber portalı Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu yeni teklifi kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapacağı ileri sürdü.
Axios’un sitesinde yer alan haberde, ABD ve İsrail'in Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planı üzerinde anlaşmaya doğru ilerlediği ve Trump'ın bugün Netanyahu ile yapacağı görüşmeden sonra bunun açıklanmasını umduğu belirtildi.
ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturduğundan beri Gazze'de ateşkese varılması için "ilk kez Netanyahu'ya baskı yapacağı" vurgulandı.
TRUMP NETANYAHU’YU UYARACAK!
Trump'ın Netanyahu'ya ateşkes teklifini kabul etmesi halinde İsrail'in ABD kamuoyuyla "anlaşmazlık yaşama riski" ve daha da fazla uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunacağı ifade edildi.
Planı dair detaylara vakıf Trump'ın danışmanlarından biri, Arap ülkelerinin Gazze'deki ateşkes teklifi üzerinde "yüzde yüz anlaştığı" aktararak, "Şimdi Başkan'ın (Trump) Netanyahu üzerinde 'sihrini' göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Söz konusu danışman, ateşkes teklifini kabul etmemesi halinde Netanyahu'nun Gazze'deki "savaşın devam etmesinden sorumlu tutulacağını" kaydetti.
Barış görüşmelerine yakın bir yönetim yetkilisi, "Herkes - ve herkesten bahsediyorum - Bibi'den bıkmış durumda" dedi.
KUSHNER VE WİTKOFF NETANYAHU’DAN BIKMIŞ DURUMDA
Öte yandan haberde Trump’ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Netanyahu ile New York’ta yaptığı görüşmeye de değinildi.
Görüşmenin 21 maddelik barış anlaşması üzerindeki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla düzenlendiğini belirten bir yetkili, hem Witkoff'un hem de Kushner'in Netanyahu'dan "neredeyse bıktığını" söyledi.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE SÜRECE İLİŞKİN KONUŞTU!
ABD Başkanı Trump’a yakınlığı ile bilenen Fox News’e açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, üst düzey ABD yetkililerinin hem İsrailli hem de Arap mevkidaşlarıyla "çok karmaşık" müzakereler yürüttüğünü söyledi.
Vance, "Şu anda bulunduğumuz nokta konusunda son birkaç ayda bulunduğumuz noktadan daha iyimserim, ancak gerçekçi olalım, bu işler son dakikada rayından çıkabilir" dedi.
Ayrıca Trump’ın Gazze planının, esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın İsrail'e yönelik tehdidinin ortadan kaldırılması ve Gazze'ye insani yardımların genişletilmesi hedeflerine odaklandığını belirten Vance, "Dolayısıyla bu üç hedefe de ulaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
ESİR AİLELERİNDEN TRUMP’A MEKTUP!
Bu arada Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşmeden saatler önce Trump’a yazdıkları bir mektupta, savaşı sona erdirme planına destek verdiklerini duyurdu.
İsrailli Esirler ve Kayıp Aileler Forumu tarafından yapılan açıklamada, Trump’a Netanyahu ile yapacağı görüşmede ilkelerine bağlı kalması çağrısında bulundu.
Mektupta, “48 sevdiğimiz insan - babalarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız - sana ihtiyaç duyuyor. Onlara evde ihtiyacımız var. Sizden, yürüttüğünüz anlaşmayı sabote etmeye yönelik her türlü girişime karşı kararlı durmanızı rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
TRUMP'IN 21 MADDELİK GAZZE PLANI
Trump’ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.
Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.
Geçici yönetim Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.
21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.
Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.
ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.
İsrail basını, 21 maddelik planının ayrıntılarını paylaştı. Haberde, henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen teklifte yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı:
"1. Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı, terörden arındırılmış bir bölge olacaktır.
2. Gazze, (Filistinli) halkın yararına yeniden geliştirilecektir.
3. İsrail ve Hamas bu öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilecektir.
4. İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 48 saat içinde, sağ ve ölü tüm İsrailli esirler iade edilecek.
5. Esirler iade edildikten sonra İsrail, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış birkaç yüz Filistinli esiri ve savaşın başlangıcından bu yana esir alınan binden fazla Gazze sakinini serbest bırakacak, birkaç yüz Filistinlinin naaşını teslim edecek.
6. Esirler iade edildikten sonra barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen üyelere ise kendilerini kabul eden ülkelere gitmek için güvenli geçiş hakkı tanınacaktır.
7. Anlaşmaya varıldığında, Gazze Şeridi'ne Ocak 2025'teki anlaşmada belirlenen miktardan daha az olmamak kaydıyla insani yardım girişi başlayacaktır. Bu kapsamda günde 600 kamyon yardım, kritik altyapının yenilenmesi ve molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecektir.
8. Yardımlar, her iki tarafın da (Hamas ve İsrail) müdahalesi olmaksızın, Birleşmiş Milletler (BM), Kızılay ve bağımsız diğer uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılacaktır.
9. Gazze, halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecektir. Hükümet, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare ederek kurduğu yeni bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenecektir. Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşası için bir finansman çerçevesi oluşturacaktır.
10. Modern Orta Doğu şehirlerinin inşasında deneyimli uzmanların bir araya getirilmesi, yatırımları çekmek ve istihdam oluşturmak amacıyla Gazze'nin yeniden inşası için bir ekonomik plan oluşturulacaktır.
11. Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilmiş indirimli gümrük tarifeleri ve erişim oranları ile bir ekonomik bölge kurulacaktır.
12. Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin ise geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazze sakinleri kalmaya teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.
13. Hamas, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamayacak. Tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilecek. Gazze'nin yeni liderleri, komşularıyla barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt edecek.
14. Hamas ve diğer Gazze gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Gazze'nin İsrail'e veya kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için bölgesel ortaklar tarafından bir güvenlik garantisi verilecektir.
15. ABD, Arap ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla Gazze Şeridi'ndeki güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacaktır. Bu güç, uzun vadeli bir iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis gücü oluşturacak ve eğitecektir.
16. İsrail, Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek, İsrail ordusu, bölgede değişen güvenlik güçleri istikrarı sağlandıkça şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devredecektir.
17. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki noktalar terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve İsrail ordusu bu bölgeleri kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredecektir.
18. İsrail, Katar'da gelecekte saldırı düzenlememeyi kabul eder. ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze'de önemli arabuluculuk rolünü kabul eder.
19. Nüfusu radikalleşmeden uzaklaştırmak için bir süreç oluşturulacaktır. Bu süreç, İsrail ve Gazze'deki zihniyet ve anlatıları değiştirmek amacıyla dinlerarası diyalogu da içerecektir.
20. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistin Devleti'nin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları oluşabilir.
21. ABD, barış içinde bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracaktır."
NETANYAHU -TRUMP GÖRÜŞMESİ: GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK MI?
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin detayları belli oldu.
İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılacak Oval Ofis görüşmesinde ele alınması beklenen temel konulardan biri, Katar'ın Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimindeki rolü olacak.
İSRAİL KATAR’IN OLMASINI İSTEMİYOR
İsrail, Katar’ın savaş sonrası Gazze planında hiçbir rolünün olmaması gerektiğini söylüyor. Ancak Washington’ın bu görüşe karşı çıktığı belirtildi.
İsrail ayrıca kendisine Gazze Şeridi'ndeki tehditleri ortadan kaldırma yetkisi verecek bir bildiri talep ediyor. Arabulucular bunun bir anlaşmayı bozacağı konusunda uyarırken en büyük zorluğun, Hamas'la İsrailli esirlerin 'hepsini birden' serbest bırakma konusunda anlaşma sağlamak olduğu belirtildi.
İsrail, birkaç ay önce Katar'ın yeniden inşa sürecine derinlemesine müdahil olacağını ve finansman sağlayacağını kabul etmişti.
İsrail medyasına göre Katar, Gazze Şeridi'nde baskın aktör olmak istiyor ve bu rol konusunda Mısır ile rekabeti mevcut görüşmelerde kendini gösteriyor.
İsrail'in Hamas liderlerine yönelik hava saldırıları ve Doha'nın İsrail hükümetine karşı yürüttüğü uluslararası kampanya nedeniyle tedirgin olan İsrail, Katar'ın etkisini "ertesi gün" senaryosuyla mümkün olduğunca sınırlamak istiyor.
Bu tutumun Washington tarafından kabul edilebilir olmadığı kaydedildi. Pazar günü itibarıyla müzakereciler konuyla ilgili bir uzlaşma metni taslağı hazırlamıştı.
GAZZE’DE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ GARANTİSİ
İsrail medyasına göre bir diğer konu, Hamas'ın yeniden silahlanması, yeniden yapılanması veya başka bir şekilde güç kazanması durumunda İsrail'in hareket özgürlüğüdür.
İsrail, ABD'li muhataplarından, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri ortadan kaldırmak için hareket özgürlüğünü açıkça belirtmelerini talep etti.
Arabulucu ülkeler, bu tür bir ifadenin Hamas'ı herhangi bir anlaşmadan uzaklaştırabileceği konusunda uyardı.
EN BÜYÜK ZORLUK!
İsrailli yetkililer, en büyük zorluğun Hamas'ın tüm rehineleri tek seferde serbest bırakması konusunda anlaşmaya varmak olacağını düşünüyor.
KUSHNER VE WİTKOFF NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ
İsrailli bir yetkili, dün gece Başkan Trump'ın 21 maddelik planı üzerindeki görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini söyledi.
Ynet News’in haberine göre Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, soykırımcı Netanyahu’nun kaldığı New York otelinde saatlerce görüştü ve taraflar kalan boşlukların çoğunu kapattı.
Yetkili, bir anlaşmaya varma şansı konusunda iyimserliğini dile getirerek, "Sonuca doğru olumlu bir atmosfer var. Anlaşmalara doğru önemli ilerleme kaydedildi." dedi.
BATI ŞERİA İŞGALCİLERİ DE GELDİ
Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmesine karşı çıkan açık sözlü açıklamalarına rağmen, Yesha Konseyi adlı Yahudi bir yerleşimci grubu, New York'a uçarak Netanyahu ile görüştü.
İsrail medyasına göre Siyonist serleşim liderleri ile Netanyahu arasındaki görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Kushner ve Witkoff, başbakanın oteldeki toplantısından ayrılırken yanlarından geçtiler.
Yahudi heyet daha öncesinde ise New York Başkonsolosu Ophir Akunis ile bir araya geldi. Netanyahu ile görüşmede bulunanlar arasında Yesha Konseyi Başkanı Israel Gantz ve Samaria Bölge Konseyi başkanı Yossi Dagan da vardı.
NETANYAHU’DAN BATI ŞERİ SÖZÜ
Netanyahu, heyete Trump’la Batı şeria konusunu görüşeceğini söyledi, ancak karmaşık bir gerçeklikle yüzleşmeleri gerektiğinin de altını çizdi. Netanyhau Siyonist yerleşimcilere “Sempati kuran bir Başşkan (Trump) var; Obama dönemini hatırlayın, tek bir tuğla bile yapmayacağız demişti” dedi.
Toplantıya Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu da katıldı. Siyonist yerleşimcilerin liderleri, Netanyahu'dan Trump'a Batı Şeria işgalinin uygulanması gerektiğini söylemesini istedi.
GÖRÜŞME 18.00’DE
Bu akşam İsrail saatiyle 18:00'de Netanyahu ve Trump, 21 maddelik planı da görüşmek üzere Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Özel bir görüşme yapacaklar, öğle yemeği yiyecekler ve ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.