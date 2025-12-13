PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de acı dinmiyor! Byron Fırtınası kapıda... 795 bin Filistinli acil yardım bekliyor

İsrail’in soykırım yaptığı Gazze, şimdi de Byron Fırtınası riskiyle karşı karşıya... BM, “795 bin Filistinli fırtına riskiyle karşı karşıya” açıklaması yaptı.

Terörist devlet İsrail'in iki yılı aşkın süredir soykırım yaptığı Gazze Şeridi, bu kez aşırı yağışlar ve Byron Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, son yılların "en kırılgan ve korunmasız nüfus yoğunluklarından biriyle" karşı karşıya. Binlerce aile, yağmurun çamura çevirdiği çadırların içinde, çocuklarını soğuktan korumaya çalışıyor.

795 BİN KİŞİ
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), fırtınanın bölgedeki etkilerini "kritik" olarak niteledi ve yaklaşık 795 bin yerinden edilmiş Filistinlinin ciddi sel riski altında olduğunu açıkladı. Fırtına Gazze'ye ulaşmadan önce Yunanistan ve Kıbrıs'ta büyük sel baskınlarına yol açmıştı.

ACİL YARDIM ŞART
Aynı hava sistemi, güvenli barınaklara erişimi olmayan Filistinlilerin yaşadığı aşırı kalabalık çadır kamplarında yeni bir felakete neden oldu. IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Aileler çocuklarını soğuk ve yağmurdan korumak için ellerindeki her şeyle mücadele ediyor. Bu insanlar belirsizlikten daha fazlasını, güvenliği hak ediyor" ifadelerini kullandı. Pope, Gazze'ye acil ve engelsiz insani erişimin önemine vurgu yaptı.

