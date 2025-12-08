Filistinlilere idam tasarısı görüşülürken Ben-Gvir’den “yağlı urgan” provokasyonu

İşgalci İsrail Gazze'deki soykırımı sürdürürken, İsrail iç siyasetinde de yeni bir skandal yaşandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis oturumuna " yağlı urgan " rozetleriyle katıldı.

Tartışmalı tasarı, bir İsrailliyi "milliyetçi saiklerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini öngörüyor. Ancak düzenleme yasalaşırsa, Filistinliyi öldüren İsrailliler için idam cezası uygulanmayacak. Bu durum, tasarıya yönelik "çifte standart" eleştirilerini artırdı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X platformunda yaptığı açıklamada, partisinin Ulusal Güvenlik Komitesi oturumuna "yakalara taktıkları sarı bir yağlı urgan rozetiyle" girdiklerini duyurdu. Bakan, bunun Filistinli tutuklulara idam cezası getiren düzenleme konusundaki kararlılıklarının "bir göstergesi" olduğunu savundu.

YASAKLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ BEN-GVİR

Aşırı sağcı çizgisiyle bilinen Ben-Gvir, İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin eski bir üyesi olarak tanınıyor. Filistinlilere yönelik sert tutumlarıyla öne çıkan Ben-Gvir, yargısız infaz görüntülerine yansıyan İsrail asker ve polislerine verdiği destek ve aşırı sağcı militanların avukatlığını yapmasıyla uzun süredir tepkilerin odağında.

Ben-Gvir'in yıllardır savunduğu Filistinlilere idam cezası çağrısı, hükümet içinde de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

SKANDAL TASARI MECLİSTE İLERLİYOR

İsrail Meclisi, 11 Kasım'daki ön oylamada tasarıyı kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girmesi için üç oylamanın daha tamamlanması gerekiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in halen kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 10 binden fazla Filistinliyi hapishanelerde tuttuğunu belirtiyor. Rapora göre, tutuklular sistematik işkence, aç bırakma, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz bırakılıyor. Bu uygulamalar nedeniyle çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.