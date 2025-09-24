PODCAST CANLI YAYIN

Dünya Sağlık Örgütü ABD Başkanı Trump'ın Tylenol tezini yalanladı: Bilimsel verilerle alakası yok!

ABD Başkanı Donald Trump’ın parasetamol ve aşıları otizmle ilişkilendiren iddialarına Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Trump'ın açıklamasının bilimsel verilerle uyuşmadığını ve otizm'e sebep olmadığını söyleyen DSÖ, aşıların aksine hayat kurtartığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ABD Başkanı Trump'ın Tylenol tezini yalanladı: Bilimsel verilerle alakası yok!

Yapılan açıklamada, otizm ile hamilelik sırasında parasetamol kullanımı arasında olası bir bağlantı olduğunu doğrulayan kesin bilimsel kanıt bulunmadığı belirttildi.

Donald Trump'ın açıklamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap geldi.

OTİZM RİSKİNİ ARTTIYOR DEMİŞTİ

Trump, hamilelik döneminde parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol kullanımının çocuklarda otizm riskini artırabileceğini iddia etmiş, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yeni düzenlemeler yapacağını açıklamıştı. Trump'ın tıbbi gerekmedikçe hamile kadınların Tylenol kullanmaktan kaçınmasını tavsiye etmesi tepkilere neden olmuştu.

Donald Trump'ın açıklamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap geldi.

TRUMP'I DİNLEMEYİN

WHO Sözcüsü Tarik Jašarević, Aşıların otizme neden olmayacağını bilimin kanıtladığını belirmiş, aksine aşıların milyonlarca hayat kurtardığını söylemişti. İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting ise halka, "Trump'ın sözlerine dikkat etmeyin, doktorlara kulak verin" çağrısında bulundu.

Donald Trump'ın açıklamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap geldi.

BİLİMSEL VERİLERLE İLİŞKİ YOK

İngiltere'nin ilaç otoritesi MHRA parasetamol ile otizm arasında bağ bulunmadığını duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı da benzer açıklama yaparak, "Mevcut bilimsel verilerde ilişki yok" dedi. İspanya ve Avustralya sağlık kurumları da ilacın güvenli olduğunu açıkladı.

Rusyadan Trumpın kağıttan kaplan sözlerine alaylı yanıt geldi: Kaplan değil Ayı!Rusyadan Trumpın kağıttan kaplan sözlerine alaylı yanıt geldi: Kaplan değil Ayı!

