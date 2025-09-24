Dünya Sağlık Örgütü ABD Başkanı Trump'ın Tylenol tezini yalanladı: Bilimsel verilerle alakası yok!

Yapılan açıklamada, otizm ile hamilelik sırasında parasetamol kullanımı arasında olası bir bağlantı olduğunu doğrulayan kesin bilimsel kanıt bulunmadığı belirttildi.

Donald Trump'ın açıklamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap geldi.



OTİZM RİSKİNİ ARTTIYOR DEMİŞTİ



Trump, hamilelik döneminde parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol kullanımının çocuklarda otizm riskini artırabileceğini iddia etmiş, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yeni düzenlemeler yapacağını açıklamıştı. Trump'ın tıbbi gerekmedikçe hamile kadınların Tylenol kullanmaktan kaçınmasını tavsiye etmesi tepkilere neden olmuştu.