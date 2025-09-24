Rusya'dan Trump'ın "kağıttan kaplan sözlerine" alaylı yanıt geldi: Kaplan değil Ayı!

Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik "kâğıttan kaplan" yorumuna alaycı bir cevap geldi.



KAĞITTAN AYI KAPLAN DİYE BİR ŞEY YOK



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ulusal sembolü ve Birleşik Rusya Partisi'nin amblemi olan 'ayı'yı hatırlatarak, "Kâğıttan ayı diye bir şey yoktur" dedi.



KAĞIT KAPLAN



Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinin desteğiyle, Rusya'nın ele geçirdiği tüm toprakları geri alabileceğine inandığını belirtmiş; "Rusya, gerçek bir askeri gücün bir haftadan kısa sürede kazanması gereken bir savaşı üç buçuk yıldır amaçsızca sürdürüyor." diyerek, bu tablonun Rusya'yı "kağıt kaplan" gibi gösterdiğini söylemişti.



Peskov ayrıca Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini ve cephedeki dinamiklerin ortada olduğunu vurguladı.

