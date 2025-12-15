PODCAST CANLI YAYIN

Bondi Plajı’nda kanlı saldırı! Köprü üzerinden kalabalığa ateş açıldı

Avustralya'nın Bondi Plajı’nda silahlı saldırı gerçekleşti. Kanlı olayda saldırganlardan biri dahil en az 12 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Şüphelilerden birine ait olduğu düşünülen araçta ise patlayıcı düzenek bulundu. Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren videolarda, Bondi Plajı’ndaki insanların birden fazla silah sesi ve polis sirenleri eşliğinde kaçıştığı görülüyor.

Avustralya'nın Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleşti. Kanlı olayda saldırganlardan biri dahil en az 12 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Şüphelilerden birine ait olduğu düşünülen araçta ise patlayıcı düzenek bulundu. Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren videolarda, Bondi Plajı'ndaki insanların birden fazla silah sesi ve polis sirenleri eşliğinde kaçıştığı görülüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Bondi Plajı'nda iki kişi tarafından halka açık bir yerde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis operasyonu devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. NSW Başbakanı Chris Minns, şu ana kadar en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırganlardan birinin öldüğü, diğerinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, Bondi'deki sahneleri "


AHMED EL AHMED KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Saldırganlardan birine cesurca müdahale edip elindeki silahı alan 2 çocuk babası Ahmed el Ahmed (43), kahraman ilan edildi.

