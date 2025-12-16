Bondi plajında can pazarı! Ahmed el Ahmed silahlı saldırıyı durdurdu

Dünya, Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi plajında düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Ahmed el Ahmed'i konuşuyor. İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran Suriye kökenli Ahmed el Ahmed saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kuzeni Esad'ın o onlar için göre, Ahmed'in, "Kurşunlar başımın üzerinden geçerken, Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum" dediğini aktardı. Dünya bısında da Ahmed bir kahraman olarak gösterildi. Eyalet Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.

TOKAT GİBİ CEVAP

Bondi plajındaki saldırıyı, siyaset malzemesi haline getirmeye çalışan İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, umduğunu bulamadı. Netanyahu Gazze savaşı sırasında İsrail karşıtı duruşu ile dikkat çeken Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin politikalarını eleştirdi. Albenese ise, "Dünya genelinde ezici üstünlük, Orta Doğu'da iki devletli çözümü ilerlemenin yolu olarak görüyor" dedi.

DÜŞÜNMEDEN GEREĞİNİ YAPTI

Bir ay önce oğullarını ziyaret etmek için bu ülkeye geldiklerini belirten baba Muhammed Ahmed ile anne Melike Ahmed, evlatlarıyla gurur duyduklarını belirtti.

SGoFundMe yardım kuruluşu, bir çok insanın hayatını kurtaran Ahmed için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede 1.5 milyon dolar bağış toplandı.