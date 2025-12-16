PODCAST CANLI YAYIN

Bondi plajında can pazarı! Ahmed el Ahmed silahlı saldırıyı durdurdu

Dünya, Sydney’deki saldırgana cesurca müdahale eden Ahmed El Ahmed’i konuşuyor. Saldırganı etkisiz hale getirerek elindeki silahı alan Ahmed, o anları anlatırken, “Allah bana bir cesaret verdi” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bondi plajında can pazarı! Ahmed el Ahmed silahlı saldırıyı durdurdu

Dünya, Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi plajında düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Ahmed el Ahmed'i konuşuyor. İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran Suriye kökenli Ahmed el Ahmed saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kuzeni Esad'ın o onlar için göre, Ahmed'in, "Kurşunlar başımın üzerinden geçerken, Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum" dediğini aktardı. Dünya bısında da Ahmed bir kahraman olarak gösterildi. Eyalet Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.

TOKAT GİBİ CEVAP
Bondi plajındaki saldırıyı, siyaset malzemesi haline getirmeye çalışan İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, umduğunu bulamadı. Netanyahu Gazze savaşı sırasında İsrail karşıtı duruşu ile dikkat çeken Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin politikalarını eleştirdi. Albenese ise, "Dünya genelinde ezici üstünlük, Orta Doğu'da iki devletli çözümü ilerlemenin yolu olarak görüyor" dedi.

DÜŞÜNMEDEN GEREĞİNİ YAPTI

Bir ay önce oğullarını ziyaret etmek için bu ülkeye geldiklerini belirten baba Muhammed Ahmed ile anne Melike Ahmed, evlatlarıyla gurur duyduklarını belirtti.

SGoFundMe yardım kuruluşu, bir çok insanın hayatını kurtaran Ahmed için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede 1.5 milyon dolar bağış toplandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Silivri'deki yolsuzluk kavgasında CHP'lilerden Enver Aysever'e "barış" baskısı!
CHP'nin NTE'nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
Borsa İstanbul
Emekliye kazanç takvimi! İki ikramiye ve promosyon artışı geliyor
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM'de! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara'da 7'lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT'nin "İstanbul depremi" haberine tepki
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Karadeniz'de İHA düşürüldü! MSB'den açıklama: "Bölgede vurularak düşürülmüştür"
Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi
Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK'ten HBO MAX ve “Jasmine” isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında