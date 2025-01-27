Bill Gates hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı!

Microsoft'un kurucusu, ABD'li milyarder Bill Gates ile 27 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Melinda Gates 2021'de boşandı.

Hayatındaki en büyük hedeflerinden birinin kendi ebeveynlerinin 45 yıllık evliliğine benzer bir evlilik yapmak olduğunu açıklayan Gates, "Melinda'yı annemden biraz daha sakin olmaya teşvik ettim, ancak ikimiz de oldukça azimliydik. Boşanma olayı benim ve Melinda için en az iki yıl boyunca çok kötüydü" ifadesini kullandı.

Gates, bu ayrılığı "en büyük pişmanlığı" olarak gördüğünü anlattı.