Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Bahreyn’de düzenlenen “Manama Dialogue 2025” forumunda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın 10 Kasım’da Washington’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Beyaz Saray’da Başkan Trump ile görüşeceğini belirten Barrack, “Suriye’nin, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılmasını umuyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 10 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesinin planlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) "Manama Dialogue 2025" forumuna katılmak için bulunduğu Bahreyn'de ABD-Suriye arasındaki ilişkilere dair yeni bir açıklama yaptı. Barrack, başkent Manama'daki ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği yan görüşmelerde, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın, ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Trump ile görüşmesinin planlandığını açıkladı. Barrack, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Umuyoruz ki Suriye ABD'nin öncülük ettiği DEAŞ'e karşı kurulan uluslararası koalisyona katılacak" dedi.


Özel Temsilci Barrack, ABD hükümetinin 2014 yılından bu yana Suriye'nin koalisyona katılmasını hedeflediğini aktararak, "Herkesi bu ittifakta bir ortak haline getirmeye çalışıyoruz. Bu onlar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

ŞARA HÜKÜMETİNİN ULUSLARARASI TEMASLARI


Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'nın hükümeti, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 tarihinde ülkedeki iç savaşta mağlubiyete uğratılmasının ve Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden bu yana ülkede yeniden istikrarı sağlamaya çalışıyor. Eş-Şara, Şam yönetimine mesafeli yaklaşan diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çeşitli ülkelere resmi ziyaretler düzenlerken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bu yıl Eylül ayında ABD'ye gelmişti.

BEYAZ SARAY'A SON ZİYARET 1999'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ


Üst düzey bir Suriyeli yetkili tarafından Beyaz Saray'a düzenlenen son resmi ziyaretin, 1999 yılında dönemin Suriye Dışişleri Bakanı Faruk eş-Şara tarafından İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirildiği biliniyor.

