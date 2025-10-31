PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Lincoln Banyosu’nu “Lincoln’e yakışır hale getirdim” diyerek tamamen yeniledi. Art deco tarzındaki yeşil fayansları kaldıran Trump, banyoyu siyah-beyaz Statuary mermerle kaplattı. Ancak dikkat çeken detay, tarihi dokunun ötesinde lüks detaylarda saklı: Tuvaletten sifona kadar her şey altın kaplama!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu kendi zevkine göre baştan aşağı yenilettiğini açıkladı.

OVAL OFİS'E ALTIN DOKUNUŞLAR YAPMIŞTI

Daha önce Oval Ofis'e yaptığı altın dokunuşlarla gündeme gelen Trump, bu kez gözünü tarihi Lincoln Banyosu'na dikti.

Başkan Trump, yıllar önce Art Deco tarzında yeşil fayanslarla yenilenen banyoyu, 16. Başkan Abraham Lincoln döneminin ruhuna uygun olduğunu iddia ettiği siyah-beyaz cilalı Statuary mermerleri ile baştan aşağı yeniledi.

Abraham Lincoln kimdir?

Abraham Lincoln, ABD'nin suikasta uğrayarak hayatını kaybeden 16. Başkanıdır. Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.

Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu. Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.

Trump, 1940'larda yapılan art deco tarzı yeşil fayanslı yenilemeyi "Lincoln dönemine tamamen uygunsuz" bularak değiştirdiğini söyledi. Trump yaptığı yeniliği şu sözlerle duyurdu: "Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yenilettim. 1940'larda art deco tarzında yeşil fayanslarla yenilenmişti, bu da Lincoln dönemine hiç uygun değildi. Ben de siyah-beyaz cilalı Statuary mermeriyle yaptırdım. Bu tarz, Abraham Lincoln dönemine son derece uygundu ve hatta orijinalde kullanılan mermer de bu olabilir!"

TUVALETİNDEN SİFONUNA HER YER ALTIN KAPLAMA!
Ancak yenileme çalışmaları sadece tarihsel uyumla sınırlı kalmadı. Lüks düşkünlüğüyle bilinen Trump, bu alana da kendi imzasını attı. Paylaştığı görüntülere göre, banyodaki detaylarda altın kaplama malzeme kullanıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
D&R
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama talebi! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
İdefix
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı