Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu kendi zevkine göre baştan aşağı yenilettiğini açıkladı.

OVAL OFİS'E ALTIN DOKUNUŞLAR YAPMIŞTI

Daha önce Oval Ofis'e yaptığı altın dokunuşlarla gündeme gelen Trump, bu kez gözünü tarihi Lincoln Banyosu'na dikti.

Başkan Trump, yıllar önce Art Deco tarzında yeşil fayanslarla yenilenen banyoyu, 16. Başkan Abraham Lincoln döneminin ruhuna uygun olduğunu iddia ettiği siyah-beyaz cilalı Statuary mermerleri ile baştan aşağı yeniledi.

Abraham Lincoln kimdir? Abraham Lincoln, ABD'nin suikasta uğrayarak hayatını kaybeden 16. Başkanıdır. Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.



Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu. Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.

Trump, 1940'larda yapılan art deco tarzı yeşil fayanslı yenilemeyi "Lincoln dönemine tamamen uygunsuz" bularak değiştirdiğini söyledi. Trump yaptığı yeniliği şu sözlerle duyurdu: "Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yenilettim. 1940'larda art deco tarzında yeşil fayanslarla yenilenmişti, bu da Lincoln dönemine hiç uygun değildi. Ben de siyah-beyaz cilalı Statuary mermeriyle yaptırdım. Bu tarz, Abraham Lincoln dönemine son derece uygundu ve hatta orijinalde kullanılan mermer de bu olabilir!"

TUVALETİNDEN SİFONUNA HER YER ALTIN KAPLAMA!

Ancak yenileme çalışmaları sadece tarihsel uyumla sınırlı kalmadı. Lüks düşkünlüğüyle bilinen Trump, bu alana da kendi imzasını attı. Paylaştığı görüntülere göre, banyodaki detaylarda altın kaplama malzeme kullanıldı.