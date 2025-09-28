PODCAST CANLI YAYIN

Arjantin Devlet Başkanı Milei’den seçim manevrası: Netanyahu’yu engelledi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, seçimler öncesi tepkilerden çekinerek soykırımcı Netanyahu’nun ülkesine ziyaretini kabul etmezken, insan hakları örgütleri İsrail Başbakanı’nın tutuklanması için dava açtı. Milei ise daha önce ülkesinin büyükelçiliğini 2026’da Kudüs’e taşıyacağını açıklamış ve “Arjantin bu zor günlerde sizin yanınızdadır” sözleriyle İsrail'e destek vermişti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yapmayı planladığı ziyareti kabul etmedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den Arjantin'e geçmeyi planlıyordu. BM Genel Kurulu sırasında katil Netanyahu ile görüşen aşırı sağcı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde halkın tepkisinden çekinerek İsrail Başbakanı'na "Ziyarete gelme" dediği aktarıldı.

Seçime giden Milei oy kaybını göze alamadı (AA)

MİLEİ OY KAYBINI GÖZE ALAMADI

Arjantinli kaynaklar, kararın yalnızca İsrail'e değil tüm yabancı ziyaretlere yönelik olduğunu savundu. Ancak gerekçenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun mart ayında Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Arjantinli insan hakları avukatlarının Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.

BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun konuşması sırasında farklı ülkelerden yüzlerce delege salonu terk ederek protesto etmiş, İsrail Başbakanı konuşmasını neredeyse boş salona yapmak zorunda kalmıştı.

93 yaşındaki Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMDEN MAHKEMEYE BAŞVURU

Öte yandan Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, Netanyahu'nun tutuklanması için federal mahkemeye başvurdu.

Esquivel, İsrail Başbakanı'nın olası ziyareti öncesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarının uygulanmasını ve Netanyahu'nun soykırım ile savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.

93 yaşındaki Esquivel, Milei yönetimini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu, Devlet Başkanı Milei'nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu'nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM'nin bu konudaki görüşü zaten belli."

BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIYACAK

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini 2026 yılında Tel Aviv'den Batı Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. İsrail parlamentosunda konuşan Milei, "Arjantin bu zor günlerde sizin yanınızdadır" diyerek katil Netanyahu'nun hükümetine destek mesajı vermişti. Milei, Şubat 2024'teki ilk İsrail ziyaretinde de aynı sözü vermiş, Kudüs'te Batı Duvarı'nda dua etmişti.

