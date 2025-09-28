Arjantin Devlet Başkanı Milei’den seçim manevrası: Netanyahu’yu engelledi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den Arjantin'e geçmeyi planlıyordu. BM Genel Kurulu sırasında katil Netanyahu ile görüşen aşırı sağcı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde halkın tepkisinden çekinerek İsrail Başbakanı'na "Ziyarete gelme" dediği aktarıldı.

Arjantinli kaynaklar, kararın yalnızca İsrail'e değil tüm yabancı ziyaretlere yönelik olduğunu savundu. Ancak gerekçenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun mart ayında Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Arjantinli insan hakları avukatlarının Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.

93 yaşındaki Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel (Sabah.com.tr)

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMDEN MAHKEMEYE BAŞVURU

Öte yandan Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, Netanyahu'nun tutuklanması için federal mahkemeye başvurdu.

Esquivel, İsrail Başbakanı'nın olası ziyareti öncesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarının uygulanmasını ve Netanyahu'nun soykırım ile savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.

93 yaşındaki Esquivel, Milei yönetimini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Devlet Başkanı Milei'nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu'nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM'nin bu konudaki görüşü zaten belli."