AB'den katil İsrail'e tehdit: Yaptırımlar masada kalmaya devam edecek

Bakanların, Gazze'deki ateşkesin ardından sahadaki durumu değerlendirdiğini aktaran Kallas, "Ateşkes, bağlamı değiştirdi. Bu herkes için çok açık. Ancak sahada daha fazla yardımın Gazze'ye ulaşması da dahil olmak üzere gerçek ve sürdürülebilir bir değişim görmediğimiz sürece, yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kallas, Gazze'deki ateşkesin ilk testiyle karşılaştığını dile getirerek, "Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesinin ateşkesi giderek daha kırılgan hale getirdiğini" savundu.

AB'nin Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandıracağı EUBAM sivil misyonunun hazır olduğunu ancak hem İsrailli hem Mısırlı yetkililerden onay beklediğini kaydetti.