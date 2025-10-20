PODCAST CANLI YAYIN

AB'den katil İsrail'e tehdit: Yaptırımlar masada kalmaya devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de ateşkese rağmen yardımların sivillere ulaşması da dahil, "gerçek ve sürdürülebilir" bir değişim görülene dek, İsrail'e karşı yaptırım seçeneklerinin masada kalacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AB'den katil İsrail'e tehdit: Yaptırımlar masada kalmaya devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

(AA)(AA)

Bakanların, Gazze'deki ateşkesin ardından sahadaki durumu değerlendirdiğini aktaran Kallas, "Ateşkes, bağlamı değiştirdi. Bu herkes için çok açık. Ancak sahada daha fazla yardımın Gazze'ye ulaşması da dahil olmak üzere gerçek ve sürdürülebilir bir değişim görmediğimiz sürece, yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kallas, Gazze'deki ateşkesin ilk testiyle karşılaştığını dile getirerek, "Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesinin ateşkesi giderek daha kırılgan hale getirdiğini" savundu.

AB'nin Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandıracağı EUBAM sivil misyonunun hazır olduğunu ancak hem İsrailli hem Mısırlı yetkililerden onay beklediğini kaydetti.

(AA)(AA)

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse 2 yıllık sessizliğini bozarak, 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan 2 bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.

Teklifin kabul edilmesi için AB üyelerinin nitelikli çoğunluğu gerekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheliye tutuklama talebi! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
İdefix
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık'ta Silivri'de
D&R
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Türk Telekom
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: İslam Memiş 'bekleyin' diyerek uyardı! 6.000 TL sınırı aşılacak mı? O tarihe kadar...
Beyaz Saray’da küfürler havada uçuştu! Trump Zelenskiy’den teslim olmasını isterken haritaları fırlattı!
Balıkesir'de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit'i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
İspanya'da gündem Arda! "Onsuz olmaz"
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Netanyahu tehdit etti Trump Hamas'ı suçladı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü