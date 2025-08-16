ABD’deki İsrailli çalışan pedofili çıktı! FBI yakaladı Çevrim içi istismardan tutuklandı

Tüm tutuklular, reşit olmayanları internette cinsel eylemde bulunmaya teşvik etmekle suçlanıyor. Müdürlük, tutuklamayı doğruladı ve çalışanın bulgular netleşene kadar izne ayrıldığını açıkladı.

Las Vegas polisi cuma günü yaptığı açıklamada, küçük yaştakilere yönelik çevrimiçi cinsel istismarda bulunan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyonda, aralarında İsrail Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü çalışanı 38 yaşındaki Tom Artiom Alexandrovich'in de bulunduğu sekiz kişinin tutuklandığını söyledi.

ÜST DÜZEY YETKİLİ TUTUKLANDI

Başbakanlık Siber Suçlar Müdürlüğü'nde üst düzey bir yetkili, pedofili bağlantısı şüphesiyle tutuklandı. Las Vegas polisi ve FBI'ın son iki haftadır yürüttüğü ortak operasyon, aralarında 38 yaşındaki İsrailli Alexandrovich'in de bulunduğu sekiz şüphelinin tutuklanmasına yol açtı. Alexandrovich, sorgusunun ardından İsrail'e döndü ve müdürlükten izne ayrıldı.

REŞİT OLMAYAN KIZLARI CİNSEL İLİŞKİYE ZORLUYORDU

Las Vegas polisi, şüphelilerin bilgisayar aracılığıyla reşit olmayan bir kişiyi cinsel ilişkiye ikna ettikleri şüphesiyle soruşturulduğunu bildirdi.

Polis, amacın internette küçükler için tehlike oluşturan kişileri tespit etmek ve bu kişilerin çocuklarla ve gençlerle iletişime geçmesini engellemek olduğunu söyledi.

LAS VEGAS'TAN UYARI

Las Vegas polisi açıklamasında, "Ebeveynlere, çocuklarıyla internette yabancılarla etkileşim kurmanın tehlikeleri hakkında konuşmalarını hatırlatmak isteriz. Ebeveynlerin, çocuklarının sosyal medya ve diğer çevrimiçi uygulamalardaki faaliyetlerini düzenli olarak takip ederek, çocuk istismarcılarının kurbanı olmalarını önlemeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

İsrail vatandaşı olan Alexandrovich, Siber Güvenlik Müdürlüğü'nde teknik görevde çalışıyordu.