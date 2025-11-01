ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

JD Vance 'in aynı etkinlikte yaptığı konuşma da ortalığı karıştırdı. Hindu olan eşi Usha'dan bahsederken "Umarım bir gün Hıristiyanlığı benim gibi görür" demesi, adeta bomba etkisi yarattı. Bu çıkış, "eşine dini baskı mı yapıyor?" sorularını gündeme taşırken, Amerikan medyası Vance'in sözlerini "yükselen Hristiyan milliyetçiliğinin açık göstergesi" olarak yorumladı.

ABD başkan yardımcısı JD Vance. Fotoğraf (Reuters)

2028 PLANI MI?

Bazı analistler, Vance'in 2028 başkanlık seçimleri için hazırlık yaptığını ve bu süreçte "beyaz, dindar imajı" güçlendirmeye çalıştığını öne sürüyor. Bu nedenle özel hayatındaki her detayın siyasi bir anlam taşıdığı konuşuluyor. Yaptığı açıklamalar ise "JD Vance'in eşi Usha'dan boşanıp Erika Kirk ile evleneceği" iddialarını güçlendiriyor.