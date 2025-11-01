ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

PODCAST CANLI YAYIN

ABD siyasetinde sular durulmuyor. Trump’ın yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk arasındaki yakınlık, “eşi Usha’dan boşanıp Kirk’le evlenecek” iddialarını alevlendirdi. Kocasını kaybeden Erika Kirk’ün, “onu rahmetli eşime çok benzetiyorum” sözleri ve Vance’le samimi görüntüsü tartışmaları büyüttü.

ABD siyasetinde sular durulmuyor. Trump'ın yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk arasındaki yakınlık, "eşi Usha'dan boşanıp Kirk'le evlenecek" iddialarını alevlendirdi.

JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası ABD'yi salladı

Kocasını kaybeden Erika Kirk'ün, "onu rahmetli eşime çok benzetiyorum" sözleri ve Vance'le samimi görüntüsü tartışmaları büyüttü.

"USHA'DAN BOŞANIP KİRK'LE EVLENECEK" İDDİASI

New York Times yazarı Shannon Watts, sosyal medya hesabından "JD Vance, 2026 yılı bitmeden eşi Usha'dan boşanıp Erika Kirk'le evlenecek" paylaşımında bulundu. Bu iddia ABD medyasında adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyada ise Charlie Kirk'ün ölümünün ardından eşi Erika Kirk'ün, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile giderek artan yakınlığı ve verdikleri samimi pozlar, bu söylentileri güçlendirdi.

KİRK'ÜN SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Erika Kirk, katıldığı bir televizyon programında "JD'yi rahmetli kocama çok benzettim" diyerek dikkat çekti. Kirk, eşini kaybettikten sonra "Tanrı'nın insanları yollarının kesişmesi için yönlendirdiğine" inandığını da söyledi.

VANCE'İN DİN ÇIKIŞI OLAY OLDU

JD Vance'in aynı etkinlikte yaptığı konuşma da ortalığı karıştırdı. Hindu olan eşi Usha'dan bahsederken "Umarım bir gün Hıristiyanlığı benim gibi görür" demesi, adeta bomba etkisi yarattı. Bu çıkış, "eşine dini baskı mı yapıyor?" sorularını gündeme taşırken, Amerikan medyası Vance'in sözlerini "yükselen Hristiyan milliyetçiliğinin açık göstergesi" olarak yorumladı.

2028 PLANI MI?

Bazı analistler, Vance'in 2028 başkanlık seçimleri için hazırlık yaptığını ve bu süreçte "beyaz, dindar imajı" güçlendirmeye çalıştığını öne sürüyor. Bu nedenle özel hayatındaki her detayın siyasi bir anlam taşıdığı konuşuluyor. Yaptığı açıklamalar ise "JD Vance'in eşi Usha'dan boşanıp Erika Kirk ile evleneceği" iddialarını güçlendiriyor.

