ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

ABD siyasetinde sular durulmuyor. Trump'ın yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk arasındaki yakınlık, "eşi Usha'dan boşanıp Kirk'le evlenecek" iddialarını alevlendirdi.
Kocasını kaybeden Erika Kirk'ün, "onu rahmetli eşime çok benzetiyorum" sözleri ve Vance'le samimi görüntüsü tartışmaları büyüttü.
"USHA'DAN BOŞANIP KİRK'LE EVLENECEK" İDDİASI
New York Times yazarı Shannon Watts, sosyal medya hesabından "JD Vance, 2026 yılı bitmeden eşi Usha'dan boşanıp Erika Kirk'le evlenecek" paylaşımında bulundu. Bu iddia ABD medyasında adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyada ise Charlie Kirk'ün ölümünün ardından eşi Erika Kirk'ün, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile giderek artan yakınlığı ve verdikleri samimi pozlar, bu söylentileri güçlendirdi.
KİRK'ÜN SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Erika Kirk, katıldığı bir televizyon programında "JD'yi rahmetli kocama çok benzettim" diyerek dikkat çekti. Kirk, eşini kaybettikten sonra "Tanrı'nın insanları yollarının kesişmesi için yönlendirdiğine" inandığını da söyledi.