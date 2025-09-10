Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Trump'tan ilk açıklama (AFP)

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" dedi.



ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba" ifadelerini kullandı.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada