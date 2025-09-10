PODCAST CANLI YAYIN

Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından açıklamada bulunarak, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğradı.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı (Takvim.com.tr)ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı (Takvim.com.tr)

SAĞLIK DURUMU NASIL?
Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden olan Kirk'ün sağlık durumu henüz bilinmiyor.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı (AFP)ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı (AFP)

Utah Valley Üniversitesi, Kirk'ün saldırının ardından güvenlik ekibi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğunu ifade etti.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Trump'tan ilk açıklama (AFP)ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! Trump'tan ilk açıklama (AFP)

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba" ifadelerini kullandı.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Son durum ne?
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Takas Bank
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Türk Telekom
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza