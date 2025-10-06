ı Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

2025 Nobel Ödülleri'nde açıklanan ilk ödül Nobel Tıp Ödülü oldu. Açıklama, İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen panelde yapıldı.

Yarın fizik ödülü, çarşamba günü kimya ödülü ve perşembe günü edebiyat ödülünün verilmesi bekleniyor. Nobel Barış Ödülü Cuma günü, Nobel Ekonomi Anma Ödülü ise 13 Ekim'de açıklanacak.

Tüm ödüller, Nobel'in kurucusu Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle verilecek. Dinamitin mucidi olan Alfred Nobel, 1896 yılında hayatını kaybetmişti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ MEKANİZMASI

Periferik bağışıklık toleransı, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını engelleyerek dengeyi korumasına yardımcı olan en önemli mekanizmalardan biri olarak tanımlanıyor. Bilim insanlarının bu alandaki buluşu, otoimmün hastalıkların anlaşılması ve tedavisi için büyük önem taşıyor.