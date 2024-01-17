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Donald Trump’tan istihbarat servislerine suçlama: Kanımı istiyorlar! Biden’ın ortakları Iowa’daki zaferin ardından algı yönetimine başladı

ABD’de 2024 başkanlık seçimler için geri sayım devam ederken İngiliz ve ABD basını da eski başkan Donald Trump hakkında algı yönetimine başladı. Iowa’da düzenlenen ön seçimlerde ezici bir galibiyet kazanan Trump, hakkındaki davanın Kasım 2024 seçiminden önce başlamasını “seçime müdahale” olarak değerlendirirken ABD istihbarat servisleri için “kanımı istiyorlar” dedi. ABD ve İngiliz basını ise Trump’ın hasta olduğuna yönelik iddialarla algı yönetimi oluşturmaya çalışıyor.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 17:03 Güncelleme 17 Ocak 2024, 17:06
Donald Trump’tan istihbarat servislerine suçlama: Kanımı istiyorlar! Biden’ın ortakları Iowa’daki zaferin ardından algı yönetimine başladı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimi süreci için start verildi. Salı günü Iowa'da düzenlenen ön seçimde ABD'nin eski başkanı Donald Trump yüzde 51 oy oranı ile diğer Cumhuriyetçi aday adayları Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakırken ABD'de Trump-Biden tartışmaları başladı. Hakkındaki 91 suçlamaya rağmen açıkça yeniden başkanlığa yürüyen Trump, davanın seçim sonrasına ertelenmemesini "seçime müdahale" olarak nitelendirirken ABD basını ise eski başkan hakkında algı yönetimine devam ediyor.

TRUMP: İSTİHBARAT SERVİSLERİ KANIMI İSTİYOR

Donald Trump, dün Iowa'da kazandığı zaferin ardından hakkındaki 2020 seçimlerine müdahale girişimiyle ilgili suçlarla ve Beyaz Saray'dan Mar-a-Logo'ya taşıdığı gizli belgeleri istiflemekle suçlandığı davaya ilişkin savunmasını açıkladı. Trump dava dolayısıyla istihbarat teşkilatlarının "kanını istediğini" iddia ederken avukatları ise davayı "seçime müdahale" olarak nitelendirdi. Trump, 20 Mayıs'ta başlayacak olan davayı seçim sonrasına ertelemek istiyor.

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"BIDEN'IN GİZLİ ORTAKLARINDAN SEÇİM MÜDAHALESİ"

Trump'ın avukatları, davanın savcısı Jack Smith'in ekibi ile Başkan Joe Biden'ın ortaklarının gizli belgeler davasını Trump'ın 2024 seçim kampanyasına zarar vermek için tasarladığını iddia ediyor. Trump hakkındaki dava, Iowa'daki "ezici zaferin" üzerine denk gelirken Trump'ın avukatları, suçlamaları "partizan seçim müdahalesi" olarak nitelendiriyor.

Trump, 2023 Haziran'da gizli belge davasıyla bağlantılı ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Müfettişer, Trump'ın Florida Mar-a-Lago'daki evinde binlerce sayfalık gizli belge bulunduğunu iddia etmiş, savcılığın yayımladığı fotoğraflarda belgeler açıkça görülmüştü. Hakkındaki suçlamalar ile Trump, ilk kez federal düzeyde suçlanan eski bir başkan olarak tarihe geçti.

TRUMP İSTİHBARAT SERVİSLERİNİ SUÇLUYOR

Hakkındaki 91 suçlama ile başkanlık yarışına giren Trump, ABD istihbarat servislerini seçim sürecini baltalamakla suçlarken ABD ve İngiliz basını ise Trump'a operasyon çekmeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, "Yıpranmış' 77 yaşındaki Trump, Iowa'daki büyük zaferine rağmen hapisten uzak durmak, işini kurtarmak ve Beyaz Saray'ı kazanmak için mücadele ederken sağlık endişelerine yol açıyor" başlığını kullandı ve Trump ile ilgili algı yönetimi oluşturmaya başladı.

KÜRESELCİLERİN STANDART YALANI

Trump'ın Iowa'daki seçim kutlamalarında yorgun ve dengesiz göründüğünü iddia eden Daily Mail, "New York'ta dahiliye doktoru olan Dr. Stuart Fischer 'Onda bunu hiç görmedim. Yürümek bir şey ama denge başka bir şey. Biraz, denizdeki bir gemiye benziyordu." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜ BİR RAKUN YA DA BIDEN FARK ETMEZ"

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken basın da Trump karşıtı algı yönetimine tam gaz devam ediyor. New York Post gazetesi yazarı Michael Goodwin, "Trump Cumhuriyetçi Parti adaylığına yaklaşırken elitist medya Amerikalı seçmenlere bir kez daha aptalmış gibi davranıyor, 2016 yılı yeniden geldi" ifadelerini kullandı ve ABD basınının algı yönetimini ortaya çıkardı.

Sekiz yıl önce Trump adaylığı ve başkanlığı kazandığından olduğu gibi basının yine seçmeni küçümsediğini belirten Goodwin, "New York Times'ın Orta Amerika'yı ve orada yaşayan insanları küçümseme konusunda kesinlikle hiçbir çekincesi yok." ifadelerini kullandı. New York Times'ın Trump'ı ve seçmenini aşağıladığını belirten Goodwin, "Times, 1956'daki Dwight Eisenhower'dan bu yana bir Cumhuriyetçiyi başkanlığa onaylamadı. GOP seçmenleri kimi aday gösterirse göstersin ölü bir rakun ya da Joe Biden olsa bile Demokratları destekleyecek." ifadelerini kullandı ve "Trump'ın kazanmasından korktuğu için sadece farklı bir Cumhuriyetçiye saldırmak istiyor." dedi.

"DAVOS'UN ELİTLERİ TRUMP'I RİSKLİ GÖRÜYOR"

New York Post yazarı Goodwin, CNN ve Bloomberg'in de Trump karşıtı olduğuna dikkat çekerken Bloomberg'in Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu ile ilgili "Elitler Trump'ın başka bir başkanlığının küresel risklerini değerlendiriyor" başlığına dikkat çekti.

ECONOMIST: İKİNCİ TRUMP DÖNEMİ DAHA KÖTÜ OLACAK

Trump karşıtı cephede birleşen yayın organlarından birisi de İngiliz the Economist dergisi. "Birçok CEO Trump'ın ikinci döneminin ilkinden daha kötü olacağından korkuyor" başlığını kullanan the Economist, "Donald Trump üç yıl önce hala oflayarak 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmek için komplolar kurarken görevi bıraktığında Amerika'nın en büyük şirketlerinin çoğunun liderleri onu arkasında görmekten çok mutluydu." ifadelerini kullandı.

Anketlerin Trump'ı Biden'ın önünde gösterdiğine dikkat çeken the Economist, Trump'ın olası başkanlık sürecini "kaotik" olarak nitelendirdi.

The Economist'e göre ABD'li bazı iş insanları Trump ile Biden'ın tehlikeleri arasında paralellik kurma çabalarını öfkeyle reddediyor ve buna "Whataboutism" adını vererek ikinci bir Trump yönetimine yönelik endişelerini belirtiyor. (Whataboutism, asıl konuyu görmezden gelmeye ve etkisizleştirmeye yönelik bir girişim, dikkati dağıtmak ve konudan uzaklaşmak amacıyla kullanılan bir taktiktir.)

Trump'ın gelişinin CEO'lar tarafından endişeyle beklendiğini vurgulayan the Economist, "Eğer Trump'ın doğrudan iş dünyası ile ilgili politika önerileri güven uyandırmıyorsa yargıya, hukukun üstünlüğüne, NATO'ya ve İngiltere dahil diğer ittifaklara olan inancı baltalama çabaları söz konusudur." İfadelerini kullandı.

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