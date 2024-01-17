Donald Trump’tan istihbarat servislerine suçlama: Kanımı istiyorlar! Biden’ın ortakları Iowa’daki zaferin ardından algı yönetimine başladı

"ÖLÜ BİR RAKUN YA DA BIDEN FARK ETMEZ"
ABD'de başkanlık yarışı devam ederken basın da Trump karşıtı algı yönetimine tam gaz devam ediyor. New York Post gazetesi yazarı Michael Goodwin, "Trump Cumhuriyetçi Parti adaylığına yaklaşırken elitist medya Amerikalı seçmenlere bir kez daha aptalmış gibi davranıyor, 2016 yılı yeniden geldi" ifadelerini kullandı ve ABD basınının algı yönetimini ortaya çıkardı.
Sekiz yıl önce Trump adaylığı ve başkanlığı kazandığından olduğu gibi basının yine seçmeni küçümsediğini belirten Goodwin, "New York Times'ın Orta Amerika'yı ve orada yaşayan insanları küçümseme konusunda kesinlikle hiçbir çekincesi yok." ifadelerini kullandı. New York Times'ın Trump'ı ve seçmenini aşağıladığını belirten Goodwin, "Times, 1956'daki Dwight Eisenhower'dan bu yana bir Cumhuriyetçiyi başkanlığa onaylamadı. GOP seçmenleri kimi aday gösterirse göstersin ölü bir rakun ya da Joe Biden olsa bile Demokratları destekleyecek." ifadelerini kullandı ve "Trump'ın kazanmasından korktuğu için sadece farklı bir Cumhuriyetçiye saldırmak istiyor." dedi.
"DAVOS'UN ELİTLERİ TRUMP'I RİSKLİ GÖRÜYOR"
New York Post yazarı Goodwin, CNN ve Bloomberg'in de Trump karşıtı olduğuna dikkat çekerken Bloomberg'in Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu ile ilgili "Elitler Trump'ın başka bir başkanlığının küresel risklerini değerlendiriyor" başlığına dikkat çekti.
ECONOMIST: İKİNCİ TRUMP DÖNEMİ DAHA KÖTÜ OLACAK
Trump karşıtı cephede birleşen yayın organlarından birisi de İngiliz the Economist dergisi. "Birçok CEO Trump'ın ikinci döneminin ilkinden daha kötü olacağından korkuyor" başlığını kullanan the Economist, "Donald Trump üç yıl önce hala oflayarak 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmek için komplolar kurarken görevi bıraktığında Amerika'nın en büyük şirketlerinin çoğunun liderleri onu arkasında görmekten çok mutluydu." ifadelerini kullandı.
Anketlerin Trump'ı Biden'ın önünde gösterdiğine dikkat çeken the Economist, Trump'ın olası başkanlık sürecini "kaotik" olarak nitelendirdi.
The Economist'e göre ABD'li bazı iş insanları Trump ile Biden'ın tehlikeleri arasında paralellik kurma çabalarını öfkeyle reddediyor ve buna "Whataboutism" adını vererek ikinci bir Trump yönetimine yönelik endişelerini belirtiyor. (Whataboutism, asıl konuyu görmezden gelmeye ve etkisizleştirmeye yönelik bir girişim, dikkati dağıtmak ve konudan uzaklaşmak amacıyla kullanılan bir taktiktir.)
Trump'ın gelişinin CEO'lar tarafından endişeyle beklendiğini vurgulayan the Economist, "Eğer Trump'ın doğrudan iş dünyası ile ilgili politika önerileri güven uyandırmıyorsa yargıya, hukukun üstünlüğüne, NATO'ya ve İngiltere dahil diğer ittifaklara olan inancı baltalama çabaları söz konusudur." İfadelerini kullandı.