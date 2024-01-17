Donald Trump’tan istihbarat servislerine suçlama: Kanımı istiyorlar! Biden’ın ortakları Iowa’daki zaferin ardından algı yönetimine başladı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimi süreci için start verildi. Salı günü Iowa'da düzenlenen ön seçimde ABD'nin eski başkanı Donald Trump yüzde 51 oy oranı ile diğer Cumhuriyetçi aday adayları Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakırken ABD'de Trump-Biden tartışmaları başladı. Hakkındaki 91 suçlamaya rağmen açıkça yeniden başkanlığa yürüyen Trump, davanın seçim sonrasına ertelenmemesini "seçime müdahale" olarak nitelendirirken ABD basını ise eski başkan hakkında algı yönetimine devam ediyor.

TRUMP: İSTİHBARAT SERVİSLERİ KANIMI İSTİYOR

Donald Trump, dün Iowa'da kazandığı zaferin ardından hakkındaki 2020 seçimlerine müdahale girişimiyle ilgili suçlarla ve Beyaz Saray'dan Mar-a-Logo'ya taşıdığı gizli belgeleri istiflemekle suçlandığı davaya ilişkin savunmasını açıkladı. Trump dava dolayısıyla istihbarat teşkilatlarının "kanını istediğini" iddia ederken avukatları ise davayı "seçime müdahale" olarak nitelendirdi. Trump, 20 Mayıs'ta başlayacak olan davayı seçim sonrasına ertelemek istiyor.

"BIDEN'IN GİZLİ ORTAKLARINDAN SEÇİM MÜDAHALESİ"

Trump'ın avukatları, davanın savcısı Jack Smith'in ekibi ile Başkan Joe Biden'ın ortaklarının gizli belgeler davasını Trump'ın 2024 seçim kampanyasına zarar vermek için tasarladığını iddia ediyor. Trump hakkındaki dava, Iowa'daki "ezici zaferin" üzerine denk gelirken Trump'ın avukatları, suçlamaları "partizan seçim müdahalesi" olarak nitelendiriyor.

Trump, 2023 Haziran'da gizli belge davasıyla bağlantılı ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Müfettişer, Trump'ın Florida Mar-a-Lago'daki evinde binlerce sayfalık gizli belge bulunduğunu iddia etmiş, savcılığın yayımladığı fotoğraflarda belgeler açıkça görülmüştü. Hakkındaki suçlamalar ile Trump, ilk kez federal düzeyde suçlanan eski bir başkan olarak tarihe geçti.