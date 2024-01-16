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Trump geri dönüyor! ABD basını ‘Taç giyme töreni başlıyor’ diyerek duyurdu: Iowa’da ezici zafer

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimi süreci başladı. Eski Başkan Donald Trump, Iowa’da düzenlenen ön seçimde Cumhuriyetçi rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’i geride bırakarak aday adayları arasında galibiyet kazandı. ABD basını ise Trump’ın zaferi için “Taç giyme töreni başlıyor” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 18:33 Güncelleme 16 Ocak 2024, 18:36
Trump geri dönüyor! ABD basını ‘Taç giyme töreni başlıyor’ diyerek duyurdu: Iowa’da ezici zafer

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için ön seçimler bugün başladı. Cumhuriyetçi aday adayları ön seçimlerde karşı karşıya gelirken resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin eski başkanı Donald Trump, yüzde 51 oy ile rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak galibiyet elde etti.

"TAÇ GİYME TÖRENİ BAŞLIYOR"

ABD basını Trump'ın Iowa'daki galibiyetini "ezici zafer" olarak tanımlarken Washington Post "Taç giyme töreni resmen başlıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP IOWA'DA HALKA SESLENDİ

Trump Iowa'daki galibiyetinin ardından yapılan kutlamada "Büyük gece, ülkemizi geri aldığımız kasım ayında olacak" şeklinde konuştu. Iowa'da toplanan kalabalık ise Trump'ın zaferi için sloganlar attı.

91 SUÇLAMAYA RAĞMEN KAZANDI

CNN International, Trump'ın, hakkındaki 91 suçlamaya ve özgürlüğü ile servetini tehdit eden diğer hukuki engellere rağmen kazandığına dikkat çekti ve bu yüzden zaferin daha "çarpıcı" olduğunu belirtti.

TRUMP KARŞITLARI ENDİŞE İÇİNDE

ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden, Trump'ın "en antidemokratik başkan" olduğunu belirtmeye devam ederken CNN International ise Trump karşıtlarının seçimleri endişe içinde beklediğini vurguladı.

"DEMOKRASİYİ CUMHURİYETÇİ RAKİPLERİNDEN DAHA ETKİLİ KULLANDI"

Donald Trump, geçtiğimiz aylarda, düşmanlarından "intikam" alacağını belirttiği ikinci dönem için zafer sözü vermişti. CNN International, siyasi muhaliflerini "haşarat" olarak nitelendiren, göçmenlerin ABD'nin kanını zehirlediğini söyleyen Trump'ın demokrasiyi iktidara gelmek için "Cumhuriyetçi rakiplerinden çok daha etkili bir şekilde kullandığını" belirtiyor.

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"TRUMP DIŞINDA HERKES KAYBEDİYOR"

ABD basını Trump'ın Iowa'daki zaferinin, rakiplerinin büyük bir çıkış yakalama şansını zorlaştırdığını belirtiyor. Cumhuriyetçi stratejist Scott Jennings, "Bu bir ikincilik yarışı değil, Donald Trump dışında herkes kaybediyor." Şeklinde konuşurken "Cumhuriyetçi Parti her şeyin bir cadı avı olduğu ve seçimlere hile karıştırıldığı konusunda yanıldığını kanıtlamak için Donald Trump'a bir şans daha vermek istiyor." ifadelerini kullandı.

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