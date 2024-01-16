Trump geri dönüyor! ABD basını ‘Taç giyme töreni başlıyor’ diyerek duyurdu: Iowa’da ezici zafer

ABD 'nin mevcut başkanı Joe Biden, Trump'ın "en antidemokratik başkan" olduğunu belirtmeye devam ederken CNN International ise Trump karşıtlarının seçimleri endişe içinde beklediğini vurguladı.

"DEMOKRASİYİ CUMHURİYETÇİ RAKİPLERİNDEN DAHA ETKİLİ KULLANDI"

Donald Trump, geçtiğimiz aylarda, düşmanlarından "intikam" alacağını belirttiği ikinci dönem için zafer sözü vermişti. CNN International, siyasi muhaliflerini "haşarat" olarak nitelendiren, göçmenlerin ABD'nin kanını zehirlediğini söyleyen Trump'ın demokrasiyi iktidara gelmek için "Cumhuriyetçi rakiplerinden çok daha etkili bir şekilde kullandığını" belirtiyor.

"TRUMP DIŞINDA HERKES KAYBEDİYOR"

ABD basını Trump'ın Iowa'daki zaferinin, rakiplerinin büyük bir çıkış yakalama şansını zorlaştırdığını belirtiyor. Cumhuriyetçi stratejist Scott Jennings, "Bu bir ikincilik yarışı değil, Donald Trump dışında herkes kaybediyor." Şeklinde konuşurken "Cumhuriyetçi Parti her şeyin bir cadı avı olduğu ve seçimlere hile karıştırıldığı konusunda yanıldığını kanıtlamak için Donald Trump'a bir şans daha vermek istiyor." ifadelerini kullandı.