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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı dünya basınında! Murat Kurum meydan okudu: İktidarın anahtarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın 11 büyükşehir ve 15 il için belirlediği belediye başkan adaylarını ilan ettiği Aday Tanıtım Toplantısı, dünya basınında gündem oldu. Uluslararası basın kuruluşları eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı seçilmesini ilgi ile takip ederken Başkan Erdoğan’ın “Omuz omuza çalışarak İstanbul’u fetret devrinden mutlaka çıkaracağız.” ifadelerine vurgu yaptı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 10:30 Güncelleme 08 Ocak 2024, 11:01
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı dünya basınında! Murat Kurum meydan okudu: İktidarın anahtarı

Başkan Erdoğan'ı Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın 11 büyükşehir ve 15 il için belirlediği belediye başkan adaylarını ilan etti. Dünya basını AK Parti Aday Tanıtım Toplantısını dikkatle takip ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a büyük ilgi gösterdi.

AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar!

REUTERS: İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN ÇIKARACAĞIZ

Reuters "Erdoğan partisinin İstanbul belediye başkanlığına eski bakanı aday gösterdi" başlığını kullanırken "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazar günü, Türkiye'nin en büyük şehrini kontrolünü geri kazanmak için mart ayında yapılacak İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde iktidardaki AK Parti'nin adayı olarak eski Çevre Bakanı Murat Kurum'u aday gösterdi" ifadelerini kullandı. Reuters ayrıca, Başkan Erdoğan'ın "Omuz omuza çalışarak İstanbul'u son beş yılın fetret döneminden mutlaka çıkaracağız." ifadelerine vurgu yaptı.

Bloomberg ise Murat Kurum'un adaylığına ilişkin haberi "Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'u Açıkladı" ifadeleri ile servis etti.

AP: MURAT KURUM MEYDAN OKUDU

ABD merkezli AP ise "Erdoğan mart seçimleri için adayları belirliyor. Eski bakan muhalif İstanbul belediye başkanına meydan okudu" başlığını kullanırken "Erdoğan, milletvekili ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ulusal çapta tanınan muhalif İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na meydan okuyacağını söyledi. Pek çok kişi İmamoğlu'nun geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı çıkmasını bekliyordu." ifadelerine yer verdi.

KATHİMERİNİ: İKTİDARIN ANAHTARI

Yunan Kathimerini gazetesi ise "Murat Kurum: İstanbul Belediyesi'nde İmamoğlu'nun rakibi kim?" başlığını kullanırken "31 Mart seçimleri Başkan Erdoğan için siyasi bir kumar çünkü İstanbul tüm ülke için iktidarın anahtarı olarak görülüyor." ifadelerine yer verdi.

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