AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı dünya basınında! Murat Kurum meydan okudu: İktidarın anahtarı

ABD merkezli AP ise "Erdoğan mart seçimleri için adayları belirliyor. Eski bakan muhalif İstanbul belediye başkanına meydan okudu" başlığını kullanırken "Erdoğan, milletvekili ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ulusal çapta tanınan muhalif İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na meydan okuyacağını söyledi. Pek çok kişi İmamoğlu'nun geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı çıkmasını bekliyordu." ifadelerine yer verdi.

KATHİMERİNİ: İKTİDARIN ANAHTARI

Yunan Kathimerini gazetesi ise "Murat Kurum: İstanbul Belediyesi'nde İmamoğlu'nun rakibi kim?" başlığını kullanırken "31 Mart seçimleri Başkan Erdoğan için siyasi bir kumar çünkü İstanbul tüm ülke için iktidarın anahtarı olarak görülüyor." ifadelerine yer verdi.