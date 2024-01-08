AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı dünya basınında! Murat Kurum meydan okudu: İktidarın anahtarı

Başkan Erdoğan'ı Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın 11 büyükşehir ve 15 il için belirlediği belediye başkan adaylarını ilan etti. Dünya basını AK Parti Aday Tanıtım Toplantısını dikkatle takip ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a büyük ilgi gösterdi.
REUTERS: İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN ÇIKARACAĞIZ
Reuters "Erdoğan partisinin İstanbul belediye başkanlığına eski bakanı aday gösterdi" başlığını kullanırken "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazar günü, Türkiye'nin en büyük şehrini kontrolünü geri kazanmak için mart ayında yapılacak İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde iktidardaki AK Parti'nin adayı olarak eski Çevre Bakanı Murat Kurum'u aday gösterdi" ifadelerini kullandı. Reuters ayrıca, Başkan Erdoğan'ın "Omuz omuza çalışarak İstanbul'u son beş yılın fetret döneminden mutlaka çıkaracağız." ifadelerine vurgu yaptı.
Bloomberg ise Murat Kurum'un adaylığına ilişkin haberi "Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'u Açıkladı" ifadeleri ile servis etti.