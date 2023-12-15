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Soykırımcı İsrail Gazze Metrosu’ndan ölesiye korkuyor! O fotoğraftaki Filistinli anlattı: Tutukluları bomba düzeneği ve kamera ile zorla tünele sokuyorlar

Soykırımcı İsrail Hamas’ın Gazze Şeridi’nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinin korkusuyla kara saldırısında insanlık dışı taktiklerinden bir diğerine geçmeye devam ediyor. Gazze Metrosu’nu Akdeniz’in tuzlu suyu ile doldurmaya çalışan İsrail’in geçtiğimiz günlerde “teslim olan Hamas üyeleri” yalanı ile servis ettiği fotoğraflara ait bir gerçek daha ortaya çıktı. Terör devleti tarafından gözaltına alınan ve yarı çıplak haldeki fotoğrafları servis edilen Filistinli tutuklulardan birisi, soykırım güçleri tarafından Kassam Tugaylarını bulup yok etmesi için beline bombalar bağlanarak ve başına “GoPro” bir kamera takılarak zorla tünele sokulduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 16:58 Güncelleme 15 Aralık 2023, 16:58
Soykırımcı İsrail Gazze Metrosu’ndan ölesiye korkuyor! O fotoğraftaki Filistinli anlattı: Tutukluları bomba düzeneği ve kamera ile zorla tünele sokuyorlar

Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tutan terör devleti İsrail, kara saldırısında ise el-Kassam darbesi ile karşı karşıya kaldı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden ve siyonist tanklarını hedef alan darbelerle şok üzerine şok yaşayan terör devleti İsrail, karada çözümü tünelleri kolay yoldan yok edecek planlarda arıyor.

SOYKIRIMCI GAZZE METROSU'NDAN ÖLESİYE KORKUYOR

Gazze Metrosu olarak da adlandırılan tünelleri Akdeniz'in tuzlu suyu ile doldurmaya çalışan soykırımcı İsrail, tünellerin bulabildiği tek tük çıkışlarından içeri girmeye cesaret bile edemiyor. Tuzlu su planı ile henüz bir yere varamayan terör devleti, tünellerdeki Kassam Tugaylarını alt edebilmek için yeni bir yönteme daha başvurdu.

FİLİSTİNLİ ESİRİ CANLI KALKAN YAPTILAR

Gazze'de soykırımcı İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli bir sivil olan 30 yaşındaki Hakim, Hamas militanlarını arayan soykırım ordusunun kendisini canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

O FOTOĞRAFTAKİ FİLİSTİNLİ KONUŞTU

Middle East Eye'a konuşan ve soy ismini vermek istemeyen Hakim, soykırım güçleri tarafından gözaltına alınırken çekilen fotoğraflar ve videolarda görülen, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş onlarca Filistinliden biri olduğunu söyledi.

"KAFAMA 'GO PRO' KAMERA YERLEŞTİRDİLER"

Hakim, kendisini Hamas tüneline götüren soykırım askerinin "Tanrısına göndermek istediğini" söylediğini belirtti. "Bana patlayıcılarla dolu bir kemer taktı, belime bir iple birlikte kafama da bir GoPro kamera yerleştirdi." şeklinde konuştu.

Soykırım askerinin kendisini tünele ittiğini ve içeride herhangi bir savaşçı olup olmadığını görmek için tüneli araştırmasının emredildiğini söyleyen Hakim, "Kafamdaki kamera içeride herhangi bir savaşçıyı gösterirse bedenimi kullanarak tüneli patlatmaya hazırdılar. O anda öldürüleceğimden yüzde 100 emindim ama içeride hiçbir şey bulamayınca beni tünelden çıkardılar." dedi.

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GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR

Filistinli Hakim, 15 yaşında bir oğlan çocuğunun da kendisi ile aynı muameleye maruz kaldığını söyledi. Hakim'in anlattığına göre 15 yaşındaki çocuk, Hakim ile birlikte gözaltına alındı ve üç gün sonra serbest bırakıldı.

Soykırımcı İsrail askerlerinin elinde günlerce aç ve susuz bırakılan Hakim, serbest bırakılsa da akrabalarının hala İsrail esaretinde olduğunu söyledi ve "Günlerce yemeksiz kaldık. Bazen bize su veriliyordu ve akla gelebilecek en kötü sözlerle hakarete uğradık." dedi.

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HAMAS ÜYESİ DEĞİL FİLİSTİNLİ SİVİLLER

Soykırımcı İsrail, geçtiğimiz günlerde onlarca yarı çıplak Filistinli esirin görüntülerini yayımlamış ve söz konusu kişilerin teslim olan Kassam Tugayları militanları olduğunu iddia etmişti. Kısa süre içinde görüntülerde yer alan kişilerin Hamas üyeleri değil, Filistinli siviller olduğu ortaya çıkmış ve görüntüler dünyadan büyük tepki toplamıştı.

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30 yaşındaki Filistinli Hakim de Kassam Tugayları da dahil Gazze'deki silahlı direniş grupları ile bir ilgisinin olmadığını söyledi ve soğukta okul bahçesinde tutulduklarını belirtirken "Hamas ve Filistin direnişiyle ilgili sorguya çekildik. Kadınları ve çocukları serbest bıraktılar, erkekleri alıkoydular." şeklinde konuştu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, El Mezan ve El Haq gibi önce gelen Filistinli insan hakları grupları ise Salı günü aralarında onlarca kadın ve çocuğun da bulunduğu yüzlerce Filistinlinin Gazze'de zorla "kaybedilmesine" bir son verilmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) adı ile yapılan açıklamada "Ekiplerimiz tarafından elde edilen bilgi ve ifadelere dayanarak İsrail yetkilileri birkaç gündür özellikle Gazze'nin kuzeyinde toplu tutuklama operasyonları yürütüyor, Filistinlileri evlerinden veya UNRWA okullarından tutukluyor." İfadesine yer verildi.

Yurt dışında yaşayan ve Middle East Eye'a konuşan Muhammed Lubbad isimli bir Filistinli ise tutukluların fotoğraflarında akrabalarını teşhis edebildiğini söyledi ve "Yalan söylüyorlar. Fotoğrafta görülen akrabalarımdan hiçbiri herhangi bir askeri faaliyette bulunmamıştır." dedi.

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