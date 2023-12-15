Soykırımcı İsrail Gazze Metrosu’ndan ölesiye korkuyor! O fotoğraftaki Filistinli anlattı: Tutukluları bomba düzeneği ve kamera ile zorla tünele sokuyorlar

"KAFAMA 'GO PRO' KAMERA YERLEŞTİRDİLER"

Hakim, kendisini Hamas tüneline götüren soykırım askerinin "Tanrısına göndermek istediğini" söylediğini belirtti. "Bana patlayıcılarla dolu bir kemer taktı, belime bir iple birlikte kafama da bir GoPro kamera yerleştirdi." şeklinde konuştu.

Soykırım askerinin kendisini tünele ittiğini ve içeride herhangi bir savaşçı olup olmadığını görmek için tüneli araştırmasının emredildiğini söyleyen Hakim, "Kafamdaki kamera içeride herhangi bir savaşçıyı gösterirse bedenimi kullanarak tüneli patlatmaya hazırdılar. O anda öldürüleceğimden yüzde 100 emindim ama içeride hiçbir şey bulamayınca beni tünelden çıkardılar." dedi.

GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR

Filistinli Hakim, 15 yaşında bir oğlan çocuğunun da kendisi ile aynı muameleye maruz kaldığını söyledi. Hakim'in anlattığına göre 15 yaşındaki çocuk, Hakim ile birlikte gözaltına alındı ve üç gün sonra serbest bırakıldı.

Soykırımcı İsrail askerlerinin elinde günlerce aç ve susuz bırakılan Hakim, serbest bırakılsa da akrabalarının hala İsrail esaretinde olduğunu söyledi ve "Günlerce yemeksiz kaldık. Bazen bize su veriliyordu ve akla gelebilecek en kötü sözlerle hakarete uğradık." dedi.

HAMAS ÜYESİ DEĞİL FİLİSTİNLİ SİVİLLER

Soykırımcı İsrail, geçtiğimiz günlerde onlarca yarı çıplak Filistinli esirin görüntülerini yayımlamış ve söz konusu kişilerin teslim olan Kassam Tugayları militanları olduğunu iddia etmişti. Kısa süre içinde görüntülerde yer alan kişilerin Hamas üyeleri değil, Filistinli siviller olduğu ortaya çıkmış ve görüntüler dünyadan büyük tepki toplamıştı.

30 yaşındaki Filistinli Hakim de Kassam Tugayları da dahil Gazze'deki silahlı direniş grupları ile bir ilgisinin olmadığını söyledi ve soğukta okul bahçesinde tutulduklarını belirtirken "Hamas ve Filistin direnişiyle ilgili sorguya çekildik. Kadınları ve çocukları serbest bıraktılar, erkekleri alıkoydular." şeklinde konuştu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, El Mezan ve El Haq gibi önce gelen Filistinli insan hakları grupları ise Salı günü aralarında onlarca kadın ve çocuğun da bulunduğu yüzlerce Filistinlinin Gazze'de zorla "kaybedilmesine" bir son verilmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) adı ile yapılan açıklamada "Ekiplerimiz tarafından elde edilen bilgi ve ifadelere dayanarak İsrail yetkilileri birkaç gündür özellikle Gazze'nin kuzeyinde toplu tutuklama operasyonları yürütüyor, Filistinlileri evlerinden veya UNRWA okullarından tutukluyor." İfadesine yer verildi.

Yurt dışında yaşayan ve Middle East Eye'a konuşan Muhammed Lubbad isimli bir Filistinli ise tutukluların fotoğraflarında akrabalarını teşhis edebildiğini söyledi ve "Yalan söylüyorlar. Fotoğrafta görülen akrabalarımdan hiçbiri herhangi bir askeri faaliyette bulunmamıştır." dedi.