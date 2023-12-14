İşgalci İsrail’den insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılar

İsrail'in yaptıklarının insan hakları açısından rahatsız edici olduğunu belirten Washington Post söz konusu habere, "İsrail askerlerinin gözetiminde iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, diz çökmeye zorlanmış, bazılarının bağlı, bazılarının gözleri bağlı Filistinli erkeklerin görüntülerinin aşırı duygulara yol açacağı kesindi" ifadelerine yer verdi.
"ABD'NİN IRAK'TA YAPTIĞI İŞKENCELERİ HATIRLATTI "
Bu görüntülerin sosyal medyada patlak vermesinin ardından İsrail'in tepki almasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekilen haberde "Artık silinmezler: Filistinliler arasında öfkenin ve bölgede öfkenin kalıcı bir nedeni bazıları için bunlar, Irak Savaşı sırasında ABD'nin işlettiği Ebu Garib hapishanesindeki gözaltı merkezinde ortaya çıkan işkence tablolarının yankılarını uyandırıyor." denildi.
Katil İsrail Savunma Kuvvetlerinin Gazze'de gerçekleştirdiği vahşetin haftalardır sürdüğü belirtilirken kişi onuruna saldırı niteliğindeki fotoğrafların yayınlanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi. Filistinlilerin tutuklandıktan sonra yaşadığı dehşeti de gözler önüne seren Washington Post katil İsrail tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Muhammed Salim'in açıklamalarına yer verdi.
İDRARLI İŞKENCE
"İç çamaşırlarımıza kadar soyunmamızı talep ettiler" diyen Salim, akrabalarının gözlerinin bağlandığını ve evin altındaki depoya götürüldüğünü söyledi. Buradan da başka bir noktaya götürülüp sorguya çekildiklerini belirtti.
Salim, İsrail askerlerinin kendilerine küfrettiği, tekmelediği, dipçikle darp ettiği üzerlerine idrar döktüklerini bunu yaparken de dans edip eğlendiklerini anlattı. Salim gibi 18 yaşın altındaki tutukluların dayaklara maruz kaldığını söyledi.