İşgalci İsrail’den insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılar

18 BİNDEN FAZLA FİLİNTİLİ KATLEDİLDİ Bölgeyi fosfor bombalarıyla vuran elektriği ve suyu kesen katil ordusu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 18 bin 787 Filistinliyi katletti. Yaralıların sayısı ise 50 bin 897'ye çıktı.

Özellikle 7 Ekim'de Hamas 'ı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nu bahane eden katil İsrail abluka altında tuttuğu Gazze 'de soykırım yapıyor.

FİLİSTİNLİLERİ ÇIRIL ÇIPLAK SOYDULAR

İşgalci İsrail ordusunun yaptığı zulüm karelerle dünyaya yansıdı... Katiller alıkoydukları ve iç çamaşırlarına kadar soydukları gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivillere ait fotoğraf ve görüntüleri kendileri yayınladı. Görüntüler Nazi zulmünü hatılattı.

İsrail ordusu ve hükûmet yetkilileri, bu kişileri "peşinen terörist ve silahlarıyla ele geçirilmiş kimseler" olarak yansıttı ancak bunun gerçek olmadığı daha sonra ortaya çıktı. İsrail'in bu işkenceyi uyguladığı şahıslardan bazıları da serbest bırakıldıktan sonra işkenceye uğradıkları ve kendilerine suç isnat edilemediğini söylüyor.