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İşgalci İsrail'den insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılar

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Esir aldıkları Filistinlileri çırıl çıplak soyan İsrail'in esirlere "idrarlı işkence" yaptığı da ortaya çıktı. Katil İsrail'in soykırımına en büyük desteği veren ABD basını da rezilliğin arka planına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 18:07 Güncelleme 14 Aralık 2023, 18:24
İşgalci İsrail’den insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılar

İsrail uzun yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında insanlık suçu işliyor.

Özellikle 7 Ekim'de Hamas'ı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nu bahane eden katil İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de soykırım yapıyor.

18 BİNDEN FAZLA FİLİNTİLİ KATLEDİLDİ
Bölgeyi fosfor bombalarıyla vuran elektriği ve suyu kesen katil ordusu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 18 bin 787 Filistinliyi katletti. Yaralıların sayısı ise 50 bin 897'ye çıktı.

FİLİSTİNLİLERİ ÇIRIL ÇIPLAK SOYDULAR
İşgalci İsrail ordusunun yaptığı zulüm karelerle dünyaya yansıdı... Katiller alıkoydukları ve iç çamaşırlarına kadar soydukları gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivillere ait fotoğraf ve görüntüleri kendileri yayınladı. Görüntüler Nazi zulmünü hatılattı.

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İsrail ordusu ve hükûmet yetkilileri, bu kişileri "peşinen terörist ve silahlarıyla ele geçirilmiş kimseler" olarak yansıttı ancak bunun gerçek olmadığı daha sonra ortaya çıktı. İsrail'in bu işkenceyi uyguladığı şahıslardan bazıları da serbest bırakıldıktan sonra işkenceye uğradıkları ve kendilerine suç isnat edilemediğini söylüyor.

KATLİAMIN DESTEKÇİSİ ABD BASINI BİLE DAYANAMADI!
İsrail'in uyguladığı zulüm o kadar ileri gitti ki katliamın başında İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı Joe Biden bile, "İsrail hükümetinin değişmesi gerekiyor." diyerek suç ortaklığından yırtma çabasına girişti. ABD Basını da İsrail'in uyguladığı zulmü haberleştirdi. Washington Post, İsrail askerlerinin idrarlı işkencesini aktardı.

İsrail'in yaptıklarının insan hakları açısından rahatsız edici olduğunu belirten Washington Post söz konusu habere, "İsrail askerlerinin gözetiminde iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, diz çökmeye zorlanmış, bazılarının bağlı, bazılarının gözleri bağlı Filistinli erkeklerin görüntülerinin aşırı duygulara yol açacağı kesindi" ifadelerine yer verdi.

"ABD'NİN IRAK'TA YAPTIĞI İŞKENCELERİ HATIRLATTI "
Bu görüntülerin sosyal medyada patlak vermesinin ardından İsrail'in tepki almasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekilen haberde "Artık silinmezler: Filistinliler arasında öfkenin ve bölgede öfkenin kalıcı bir nedeni bazıları için bunlar, Irak Savaşı sırasında ABD'nin işlettiği Ebu Garib hapishanesindeki gözaltı merkezinde ortaya çıkan işkence tablolarının yankılarını uyandırıyor." denildi.

Katil İsrail Savunma Kuvvetlerinin Gazze'de gerçekleştirdiği vahşetin haftalardır sürdüğü belirtilirken kişi onuruna saldırı niteliğindeki fotoğrafların yayınlanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi. Filistinlilerin tutuklandıktan sonra yaşadığı dehşeti de gözler önüne seren Washington Post katil İsrail tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Muhammed Salim'in açıklamalarına yer verdi.

İDRARLI İŞKENCE
"İç çamaşırlarımıza kadar soyunmamızı talep ettiler" diyen Salim, akrabalarının gözlerinin bağlandığını ve evin altındaki depoya götürüldüğünü söyledi. Buradan da başka bir noktaya götürülüp sorguya çekildiklerini belirtti.

Salim, İsrail askerlerinin kendilerine küfrettiği, tekmelediği, dipçikle darp ettiği üzerlerine idrar döktüklerini bunu yaparken de dans edip eğlendiklerini anlattı. Salim gibi 18 yaşın altındaki tutukluların dayaklara maruz kaldığını söyledi.

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